Eminem acusado por comentários homofóbicos no novo álbum

"Tyler create nothin', I see why you called yourself a faggot" (Tyler não crias nada, vejo que chamaste bicha a ti próprio). A frase da nova música "Fall", dirigida ao rapper americano Tyler The Creator, está a indignar vários fãs e outras celebridades no Twitter.

É o caso de Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, que fez questão de demonstrar o desagrado perante as expressões utilizadas no novo álbum do rapper Eminem, lançado no final de agosto. Na sua conta de Twitter, Dan tece uma dura crítica ao músico pelo uso inadequado de palavras, dizendo que "nunca é aceitável utilizar uma palavra cheia de ódio".

"Eu não me importo em que ano nasceste ou que significado isso tem para ti. Se isso contribui para o ódio e o fanatismo, então é odioso. Nunca há um bom momento para dizer a palavra "bicha". Não me importa quem tu és", remata.

"Kamikaze" ainda agora saiu e já é um álbum de polémicas. E não só Tyler foi o alvo de Eminem. Drake, Lil Pump, Lil Yatchty, Earl Sweatshirt, Machine Gun Kelly, Donald Trump e até mesmo a famosa cerimónia de Grammys são criticados ao longo das novas 13 músicas. O rapper norte-americano parece não ter deixado nada por dizer e as primeiras impressões já inundaram as redes sociais.

As referências homofóbicas já não são, contudo, uma novidade na lírica de Eminem. Em 2013, durante uma entrevista à publicação Rolling Stone, o músico negou ser homofóbico e disse que a grande maioria das palavras pejorativas que usa não têm significado para si. Recordava ainda os seus mais de 14 anos de carreira, dizendo que "se neste momento alguém ainda não entende [o seu estilo]", então "não há nada que possa fazer para mudar o que pensam".