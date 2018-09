Edição portuguesa de "Medo", polémico livro sobre Trump, sai em novembro

A editora Dom Quixote, do Grupo Leya, foi a editora portuguesa que ganhou a corrida à compra dos direitos de tradução de "Medo - Trump na Casa Branca". O livro de Bob Woodward, um dos jornalistas responsáveis pela investigação ao Caso Watergate, de que resultou a demissão do Presidente Nixon, sairá na versão portuguesa no início de novembro.

A edição norte-americana, "Fear - Trump in The White House", sai esta terça-feira nos Estados Unidos, na trágica data do atentado do 11 de setembro às Torres Gémeas.

O livro faz um retrato catastrófico da presidência Trump e dos conflitos entre os sucessivos membros da administração norte-americana demissionários e o Presidente, conta os bastidores da Casa Branca e das reuniões na Sala de Crise e no avião Air Force One e relata inúmeras situações de conflito que Bob Woodward confirmou através das suas fontes.

A investigação passada a livro por um dos mais prestigiados jornalistas dos Estados Unidos tem criado uma enorme expetativa desde que se soube da sua existência devido à revelação de situações que até agora tinham sido escondidas dos americanos e do resto do mundo. Tão graves que o próprio presidente Trump já negou serem verdadeiras.

O autor de "Medo - Trump na Casa Branca" é um especialista de política norte-americana nas últimas oito presidências norte-americanas, de Nixon a Barack Obama, e neste livro descreve o que até agora era desconhecido da opinião pública, tal como Trump decide intempestivamente e sem preparação as grandes questões da política nacional e internacional.

A investigação de Bob Woodward resulta de centenas de horas de entrevistas com fontes em primeira-mão e também em notas de reuniões, diários pessoais, ficheiros e documentos oficiais a que teve acesso exclusivo.

Segundo a CBS News este livro é "um retrato negativo da atual presidência", enquanto para a CNN o que é agora revelado trata-se de "um olhar sem precedentes sobre os bastidores, contado pelos colaboradores próximos do presidente". Para o The Washington Post, o livro tem a particularidade de por "diversas vezes Bob Woodward contar ao pormenor como a equipa de Segurança Nacional foi posta em causa pela falta de curiosidade e impreparação do Presidente sobre os assuntos internacionais, e pelo seu preconceito em relação à opinião dominante das chefias militares e da inteligência". Para a New Yorker, "o que Woodward escreveu não é apenas a narrativa de um presidente profundamente incapaz, é também a história de como os seus colaboradores mais próximos estão a lidar com isso.

A edição portuguesa de "Medo - Trump na Casa Branca" estava a ser disputada por várias editoras portuguesas mas foi a Dom Quixote que a arrematou.