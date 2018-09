O cantor Ed Sheeran anunciou esta quinta-feira o primeiro concerto em nome próprio em Portugal. O espectáculo foi marcado para 1 de junho do próximo ano no Estádio da Luz e os bilhetes ficam à venda na próxima semana, quinta-feira, a partir das 10.00.

O concerto foi anunciado na página de Facebook da Everything is New. Faz parte da digressão programada para 2019.

O cantor de 27 anos já esteve em Portugal há dois anos, no Rock in Rio. Com três álbuns de estúdio, Sheeran viu o seu último lançamento, ÷ Divide, atingir 273 milhões de streamings (audições em formato digital) na plataforma Spotify nos primeiros cinco dias.

O nome de Sheeran está associado também, como compositor, aos One Direction (para quem escreveu a canção Moments, entre outras), a Taylor Swift (com quem fez Everything Has Changed, do álbum Red, e com quem tocou em digressão) ou a Justin Bieber (a quem ofereceu Love Yourself).