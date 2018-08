Divulgada foto íntima de Asia Argento com jovem que a acusa de abuso sexual

"Nunca tive qualquer relação sexual com Jimmy Bennett". A garantia foi dada esta semana pela atriz italiana Asia Argento, de 42 anos, que está a ser acusada de agressão sexual pelo ator que na altura era menor de idade. Mas a polémica está longe de terminar. Esta quarta-feira foi divulgada uma foto íntima da italiana com Bennet quando ele tinha 17 anos e ela 37.

A imagem, na qual vemos a atriz deitada ao lado do ator, que agora tem 22 anos, foi publicada pelo site norte-americano TMZ. De acordo com a publicação online, a foto foi tirada num quarto do Hotel Marina del Rey, na Califórnia, em 2013, quando o ator era menor de idade. Neste estado a idade legal para o consentimento são os 18 anos.

Argento é uma das mulheres que que denunciou ter sido vítima de abusos sexuais por parte do produtor Harvey Weinstein e foi uma das vozes mais relevantes do movimento #MeToo, mas o jornal The New York Times noticiou no passado dia 19 que a atriz pagou 380 mil dólares (333 mil euros) a Jimmy Bennett, jovem ator e músico que a acusava de assédio. A italiana negou as acusações, mas admitiu que o seu namorado, o chef Anthony Bordain, que se suicidou em junho, fez o pagamento a Bennett com receio "da possível publicidade negativa" que a situação podia despoletar.

Além da foto íntima da atriz, o TMZ divulga ainda uma alegada troca de mensagens entre a atriz e uma amiga. "Fiz sexo com ele e foi estranho. Não sabia que ele era menor até receber a carta", lê-se numa das mensagens referindo-se a uma carta que o jovem ator lhe endereçou a pedir dinheiro.

O departamento da polícia do condado de Los Angeles quer falar com Jimmy Bennet para determinar se há razão para iniciar uma investigação criminal, adianta ainda o site norte-americano.