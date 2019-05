Dia da Língua Portuguesa: 186 ações celebram língua e cultura da CPLP em 55 países

A minha Pátria é a língua portuguesa, dizia Fernando Pessoa. Há mais de 10 anos que, um pouco por todo o mundo, se celebra não só a pátria de Pessoa mas a de todos os portugueses e de todos os países da comunidade CPLP. O próximo dia 5 de maio marca o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade Dos Países da Língua Portuguesa, a que pertencem 278 milhões de pessoas.

Portugal pode ter apenas 92 mil km2 mas a língua portuguesa abrange muito mais território que o do continente ilhas e cerca de 186 ações vão festejar a data, mesmo em muitos países que não pertencem à CPLP.

Esta sexta-feira, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva esteve presente no Instituto Camões onde realizou um discurso sobre a data e o Presidente do Instituto de Camões, o embaixador Luís Faro Ramos, apresentou o programa de atividades propostas para celebrar a data em mais de 50 países. Encontros, exposições, espetáculos, exibição de filmes portugueses e conferências são alguns dos eventos organizados para festejar a língua que já leva mais de oitocentos anos de partilha.

Europa

Em Lisboa, o Dia da Língua foi assinalado esta tarde com uma sessão solene organizada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), dedicada ao tema "A cultura e a aproximação dos povos da CPLP: realidades, desafios e perspetivas futuras".

Não é apenas nos países da Comunidade de Língua Portuguesa que se está a celebrar a data. De acordo com dados das Nações Unidas relativos a 2017, Portugal continua a ser, em termos acumulados, o país da União Europeia com mais emigrantes em proporção da população residente, com 2,3 milhões de emigrantes nascidos em Portugal, o que equivale a um sexto da população a viver emigrada.

Na Europa, que é o continente para onde os portugueses mais emigram, o evento vai ser celebrado praticamente em todo o lado. Em Colónia, na Alemanha, um festival de cultura portuguesa apelidado de "Tanto Mar" irá ocorrer no dia 5 de maio e na cidade de Hamburgo, também Alemanha, vai-se discutir o possível futuro da tradução portuguesa no país, no dia 7 de maio.

No Reino Unido, um dos principais destinos de escolha dos portugueses para emigrar, irá ocorrer uma declamação de poemas de autores providentes da CPLP na capital e um coro musical dedicado à cultura da comunidade será apresentado pelos alunos da Pimlico Academy.

Na Bélgica, a celebração da língua portuguesa vai-se prolongar por 22 dias. Uma exposição de fotografia intitulada "Discursos da Memória: Silêncio e Caos", realizada por Mónica Musoni vai encontrar-se em exibição na Embaixada de Portugal em Bruxelas, e a Galeria da Casa do Brasil vai ser palco de um concerto de música brasileira do grupo Bossa Flor.

França, que tem uma das maiores comunidades portuguesas da Europa irá celebrar a língua portuguesa em duas cidades e homenagear dois escritores portugueses. Em Paris, está marcada uma noite de literatura, protagonizada pela obra de António Lobo Antunes "Até que as pedras se tornem mais leves que a água". Lyon irá celebrar a data em conjunto com o centenário do nascimento da escritora portuguesa, Sophia de Mello Bryner, no dia 10 de maio, na Cité Scolaire Internationale.

Na Suíça, um festival de cinema irá acontecer entre os dias 13 e 17 de maio na cidade de Genebra. Em Zurique, o evento intitulado Expolíngua.CH irá oferecer à comunidade a oportunidade de frequentar oficinas de línguas, concertos e leituras de contos durante os dias 10 e 12 de maio.

África

No continente africano é segundo onde existe mais população falante da língua portuguesa e em alguns países, apesar do dia dedicado à Língua Portuguesa celebrar-se apenas domingo, as festividades já começaram.

Em São Tomé e Príncipe, que conta com 194 mil falantes, a segunda edição de um festival internacional de literatura começou no passado dia 29. O objetivo da organização é que "através de várias conversas e atividades propostas pretendemos trazer para a ilha os diversos tons da língua portuguesa, novas ideias e abrir o diálogo a todos, que como nós, trazem palavras em português no coração". Esta sexta-feira é o último dia do festival.

Na capital de Angola, os oitos países serão celebrados com "Poemas que Encantam". No dia 6 de maio, o Centro Cultural Português em Luanda irá ter um dia dedicado a diversos poemas de autores que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). As músicas terão por referência os diversos géneros musicais de cada um dos países da CPLP, designadamente Semba, Fado e Samba, entre outros.

Em toda a CPLP, é em Moçambique onde existe o segundo maior número de falantes da língua portuguesa, logo, as 28 751 pessoas não poderiam deixar a data passar em branco. Em Maputo, o futuro da língua portuguesa irá ser discutido numa palestra no Centro de Língua Portuguesa, no dia 6 de maio e nos três seguintes acontecerá um festival internacional de leitura apelidado de "Resilência 3" que irá contar com a presença de artistas como Valter Hugo Mãe que irão dar oficinas de escrita à comunidade.

A 4 de maio, na Cidade da Praia, em Cabo Verde, os alunos da escola portuguesa vão realizar uma exposição de trabalhos alusivos ao dia da Língua Portuguesa e vão proferir poemas em português num dia aberto a toda a comunidade. Em Mindelo, um espetáculo organizado pelo grupo de teatro do centro cultural português vai interpretar a historia de Lisa Reis sobre preconceitos sociais e sobre as consequências.

América

No continente americano, é na Venezuela, nos Estados Unidos, no Brasil e no Canadá que se pode encontrar mais falantes portugueses. Mas não só: em Bogotá, na Colômbia, uma feira do livro com sessões de leitura de autores portugueses e brasileiros e um concerto da cantora Mafalda Veiga vão levar a língua portuguesa à cidade no dia 4 de maio.

Nos EUA, o Liberty Hall Museum na cidade de Newark vai ser o ponto de encontro da comunidade portuguesa, no dia 5 de maio. A partir das 14h, artistas, artesãos vão-se reunir no local. O evento vai contar com jogos tradicionais, música portuguesa e um espetáculo de teatro.

No Brasil, o gigante lusófono, o Palácio de São Clemente vai ser o palco da celebração no Rio de Janeiro. Um espetáculo do coro feminino carioca "Umas e Outras" com reportório de Portugal e do Brasil e uma palestra onde se vai discutir o futuro da língua portuguesa no século XXI.

Ásia

Em Timor-Leste a data vai ser celebrada durante uma semana, como no ano de 2018. O centro cultural português vai ser palco da entrega do prémio Adelino Gomes para Imprensa em Língua Portuguesa e vão ser exibidas pinturas de João Bosco.

Na China, que cumpre este ano 40 anos de relações diplomáticas com Portugal, irá realizar-se a 1ª edição da "Mostra do Cinema em Língua Portuguesa", até dia 5 de maio. Em Macau, os resultados e exibição de num concurso de vídeo lançado no dia 20 de abril e uma festa do livro vão marcar a data.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, esteve em Macau de 30 de abril a 1 de maio e disse que a sua visita "superou as expectativas" e que "passos muito concretos" foram dados para o futuro da língua portuguesa. Durante a visita presidencial, um acordo para ampliar o ensino da língua portuguesa foi assinado. Vai ser instalada "uma antena do Instituto Português do Oriente em Pequim para o ensino do português", algo que existia apenas na Região Administrativa Especial de Macau, afirmou Marcelo.

"É mais importante a aposta na educação, na língua portuguesa, na cultura portuguesa, no mandarim e no seu ensino em escolas portuguesas e no intercâmbio cultural porque tem efeitos de médio e longo prazo em muitas gerações, do que os muitos importantes passos dados em matéria económica e financeira", disse o presidente à Lusa.

Em entrevista ao DN, Luís Faro Ramos, que acompanhou o Presidente da República na China durante a visita oficial, afirma que a língua portuguesa é lecionada em mais de 40 universidades, onde acredita que cerca de 4000 alunos chineses estudem a língua portuguesa. "Dentro de dois ou três anos haverá cerca de 50 doutorados na China. É impressionante!".

Como se assinalou o dia em 2018

No ano passado, o continente europeu foi o que realizou mais eventos para celebrar a data. Em Sófia, na Bulgária um concerto da cantora, Lura marcou a data e no Luxemburgo ocorreu um recital da LusoAcademy que abordava música de diferentes países lusófonos.

São Tomé contou com a presença de Custódio Castelo e Ana Paula Sarau Cultural que animaram a população com um espetáculo musical de entrada livre que contou com guitarra portuguesa e fado.

Timor-Leste contou com uma semana de festividades para celebrar a data. A semana contou com a exibição de diversos filmes portugueses, como o filme Palavra (En)Cantada, uma viagem musical pela língua portuguesa e uma série de documentários produzidos nos países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Em Nova Iorque, a Secretária Executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, e o Secretário-geral da ONU, António Guterres, estiveram presentes numa cerimónia onde ocorreram diversas manifestações culturais, literárias e musicais da língua portuguesa.

Em São Paulo foi organizado um encontro para debater as relações entre a autora brasileira Hilda Hilst e Portugal e o Cine Lusco Fusco exibiu um filme especialmente para celebrar a data, o filme Correspondências, da realizadora Rita Azevedo Gomes, sobre as correspondências trocadas pelos autores Sophia de Mello Breyner e Jorge de Sena. Gilberto Gil e a fadista portuguesa Carminho fecharam as comemorações do dia.

Texto editado por Ricardo Simões Ferreira