De aliados a rivais diretos. Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha eram, juntos, os rostos das manhãs da TVI desde 2004. A dupla despede-se depois do anúncio da contratação da apresentadora pela SIC, onde vai também desempenhar as funções de apresentadora com o cargo de consultora executiva da direção-geral de entretenimento do canal, a partir de setembro. No pequeno ecrã, as caras do programa "Você na TV" partilharam milhares de horas e há até momentos que ficaram virais na internet.

Desde as lágrimas aos risos incontroláveis

Das quedas às surpresas em direto

E o dia em que Cristina abandonou o programa