Corrida da TVI lidera audiências

Entrada direta para o top dos programas mais vistos, recorde de audiências no Alentejo e liderança entre os canais portugueses. A transmissão da Grande Corrida do 25.º aniversário da TVI foi mais um sucesso de audiências, com os resultados a provar "a adesão massiva dos portugueses às touradas, elegendo-as como o espectáculo cultural da sua preferência", destaca Hélder Milheiro, secretário-geral da PróToiro.

O espectáculo tauromáquico, que teve lugar no Campo Pequeno e foi transmitido pela TVI na sexta-feira, foi líder de audiências ao longo de quase toda a transmissão, com 1 milhão e 800 mil portugueses a sintonizar o canal de Queluz. Destes perto de dois milhões, mais de 600 mil viram-na do início até ao fim, sendo de destacar que a audiência da corrida foi superior entre as mulheres, que representaram 53,6% do público.

"A Grande Corrida do 25.º Aniversário TVI teve o seu melhor resultado no Alentejo, com 13,2% de audiência média e 48,3% de share", revela a PróToiro, permitindo à TVI aumentar o share médio habitual neste horário em cerca de 4%. "A transmissão, que decorreu entre as 22h39 e as 00h45, teve uma audiência média de 6,1% e 24,3% de share", mais 7,5 pontos percentuais do que na semana anterior e 4 pontos acima do valor médio de todo o ano, segundo dados da GfK/CAEM.

A quarta e última transmissão televisiva de touradas em 2018 vai acontecer já dia 11 de outubro, com a Corrida de Gala à Antiga Portuguesa, que terá lugar no Campo Pequeno, pelas 21h45, e transmissão em direto na RTP.