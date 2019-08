Comic Con: Alexander Ludwig confirma presença

O ator da série Vikings e do filme The Hunger Games, o canadiano Alexander Ludwig, é o terceiro nome confirmado para o evento Comic Con Portugal 2019, que se realiza de 12 a 15 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Alexander Ludwig participou nas seis temporadas da série de sucesso Vikings interpretando o papel de Björn Ironside e já interpretou vários paéis em filmes como Lone Survivor, Grown Ups 2, onde contracenou com Adam Sandler, e em When The Game Stands Tall, contracenando com Laura Dern. Em 2012, interpretou o papel de "Cato", o antagonista, no sucesso de bilheteira The Hunger Games.

Tendo iniciado a sua carreira com apenas nove anos, entrou em vários anúncios e obteve papéis televisivos de sucesso, como o principal em The Dark is Rising em que fazia de Will Stanton. Alexander Ludwig fez também parte do bem-sucedido filme Race to Witch Mountain, da Walt Disney Pictures, onde contracenou com o conhecido ator Dwayne Johnson e Carla Gugino. Da lista de participações fazem ainda parte, Go With Me, onde participou com Anthony Hopkins e Julia Stiles, e The Final Girls, contracenando ao lado de Malin Akerman e Thomas Middleditch.

A presença na Comic Con Portugal 2019 acontece nos dias 14 e 15 de setembro, possibilitando aos fãs de colocarem questões nos seus painéis Q&A, tirarem fotografias e receberem autógrafos.

Ver programação em https://www.comic-con-portugal.com/