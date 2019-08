Comic Con 2019: mais três artistas confirmados

O ator norte-americano ​​​​​​​Todd Stashwick e o ator português Joaquim de Almeida são as mais recentes presenças confirmadas no Comic Con Portugal que se realiza de 12 a 15 de setembro no Passeio Marítimo de Algés. Outro dos artistas em destaque será o ilustrador de banda-desenhada braileiro Greg Tocchini.

Além de ator, Todd Stashwick ​​​​​​- que conhecemos do talk show de Conan O'Brian ou da série 12 Macacos - é produtor, encenador, professor, escritor e co-criador de Banda Desenhada. Nascido em Chicago, estudou teatro e começou a carreira a fazer comédia de improvisação. Em 1992, foi contratado para fazer uma digressão nacional com The Second City, uma famosa produtora de comédia de Chicago. Depois de participar em produções na The Second City Detroit e na The Second City Northwest, mudou-se para Nova Iorque, onde formou uma companhia de teatro de improvisação. Foi com essa companhia que critou o espetáculo Burn Manhattan, com Kate Walsh, Jeremy Piven e Spencer Kayden.

Além do trabalho desenvolvido no teatro de improvisação, Stashwick trabalhou durante vários anos no icónico Late Night With Conan O'Brien, como parte do elenco fixo de atores de comédia. O trabalho na televisão e no cinema acabou por levá-lo a Los Angeles, onde conseguiu papéis em séries como 12 Macacos (quem em POrtugal passou no canal AMC), Gotham (foi exibida pela Fox) e The Originals (disponível na Netflix).

Todd Stashwick estará presente na Comic Con Portugal 2019 nos dias 12 e 13 de setembro.

Joaquim de Almeida © João Silva/ Global Imagens

Já o português Joaquim de Almeida é, neste momento, um dos atores de Warrior Nun, uma das apostas da Netflix para 2020. O ator vive desde 1976 em Nova Iorque, onde estudou com Lee Strasberg, Nicholas Ray e Stella Adler. Conseguiu, em 1982, o seu primeiro importante papel no filme O Cônsul Honorário, no qual trabalhou ao lado de Richard Gere, Michael Caine e Bob Hoskins. Mas foi com o seu terceiro filme, Bom dia, Babilónia, dirigido por Paolo e Vittorio Taviani, e que abriu o Festival de Cannes em 1987, que Joaquim de Almeida se tornou conhecido internacionalmente.

O ator português, fluente em seis idiomas, já participou em mais de 90 filmes e sérias de televisão, ao lado de atores e realizadores como Harrison Ford, Gene Hackman, Basinger, Antonio Banderas, Robert Rodriguez, Steven Soderbergh, Benicio del Toro e Kiefer Sutherland, entre outros.

E vai estar na Comic Con Portugal 2019 dia 15 de setembro para conhecer os fãs, falar da carreira e partilhar todas as suas experiências.

Greg Tocchini © Direitos reservados

Finalmente, Greg Tocchini. Nascido em 1979, em São Paulo, desde os 23 anos que o seu trabalho publicado pelas editoras americanas Marvel e DC Comics e pela francesa Le Lombard. Entre os vários trabalhos em que participou para essas editoras estão títulos como The Odyssey, Wolverine: Father, Fantastic Four, Thor: Son of Asgard, Captain America, Spider-Man, 1602: A New World, ION, Batman and Robin,Uncanny X-Force, Infinity Section e muitos outros.

Greg Tocchini foi ainda responsável pela minissérie The Last Days of American Crime, escrita por Rick Remender, com quem recentemente criou também a série de ficção científica LOW, atualmente publicada pela Image Com.

O ilustrador vai estar na Comic Con Portugal de 12 a 15 de setembro.