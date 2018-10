Claudia Piñeiro não esqueceu conselho de Saramago

A escritora argentina Claudia Piñeiro já esteve em Portugal três vezes e de cada uma vai conhecendo mais um pouco do país. Mas antes de ser convidada para um debate na Gulbenkian e participar nos festivais literários de Óbidos e da Póvoa de Varzim, o Folio e o Correntes d'Escritas, já conhecera um português que lhe dera um bom conselho literário. Trata-se de José Saramago, que fazia parte do júri do Prémio Clarín do Romance 2005 que escolheu o seu livro As Viúvas das Quintas-Feiras como o vencedor da edição.

Hoje, quando passam exatamente vinte anos sobre o anúncio da atribuição do Nobel da Literatura a Saramago em 1998, Claudia Piñeiro falou com o DN a propósito do seu novo romance, Uma Pequena Sorte, mas não esqueceu da uma noite em Buenos Aires onde o escritor português lhe disse repetidamente que ele e a autora espanhola Rosa Montero, também membro do júri, queriam falar com ela. Piñeiro recorda assim Saramago: "Ele disse-me que queriam falar comigo, mas havia tanta confusão na cerimónia que eu não fui logo ter com eles. E de cada vez que nos cruzávamos, Saramago repetia: "Queremos dizer uma coisa sobre o final do livro." Ele perseguia-me por todo o lado até nos reunirmos. Então, ambos sugeriram que trabalhasse o romance no final, porque eu revelava mais do que devia e não dava espaço para a imaginação do leitor."

Para Claudia Piñeiro, a conversa transformou-se numa "aula magistral de literatura e uma opinião muito generosa dos dois membros do júri que me ajudaram a melhorar o fim". Diga-se que o romance vencedor foi um dos maiores sucessos editoriais argentinos, tendo vendido mais de meio milhão de exemplares.

A escritora Claudia Piñeiro com José Saramago na entrega do prémio em 2005 © DR FJS

Antes de falar do seu mais recente romance traduzido em Portugal, Piñeiro comenta as eleições no Brasil: "Estamos muito preocupados na Argentina com o que se passa no Brasil e como estas ideias, a homofobia por exemplo, que considerávamos ultrapassadas e não o estão. Esta situação também se verificou na Argentina aquando do debate sobre o aborto, com grandes pressões da Igreja e da extrema-esquerda. O mais estranho é que metade da população brasileira pensa assim e a a população da Argentina ficou surpreendida com o que o seu vizinho pensa.

A escritora é uma utilizadora das redes sociais e revela que já foi insultada e leu muitas promessas de leitores que afirmavam que nunca mais leriam os seus livros devido às suas posições. Foi o caso de quando houve grandes pressões para ser dispensada de uma entrevista ao autor cubano Leonardo Padura por causa da sua posição quanto ao aborto: "Foi mais do que uma censura, um impedimento ao trabalho. Até porque a entrevista não era para manifestar a minha opinião sobre o aborto mas como escritora a entrevistar um colega sobre um romance. Esse era o tema."

Piñeiro tornou-se uma das mais conhecidas escritoras argentinas mas não era para ser esse o seu destino profissional. Queria formar-se em Sociologia, no entanto a ditadura militar impediu-a de o cursar e foi para Economia. Trabalhou nessa área, mas como não a satisfazia tentou a literatura: "Sempre escrevi desde criança." Refere que o seu próprio pensamento é mais literário do que económico: "A Economia só me serviu para ser organizada no trabalho."

Acostumada ao sucesso dos seus romances, textos de teatro e contos - prefere o primeiro género -, Piñeiro concorda que a literatura já disse mais aos leitores do que atualmente: "Creio que deixou de ter o peso de antigamente, mas isso deve-se ao facto de a sociedade ter mudado e estar mais ligada a certos programas de televisão e às séries. É isso que as pessoas consomem. Portanto, não sei se a literatura deixou de falar ou se as pessoas aderiram a outras formas de comunicação e formatos."

Considera que deixou de fora deste Uma Pequena Sorte quase tudo o que é autobiográfico: "Não sei como a história nasce. Aparece e começa a dominar o pensamento, depois combina-se com outras e segue o seu caminho. No caso deste romance começa com um acidente ferroviário que sei que aconteceu na terra onde eu morava, um lugar onde as pessoas iam na rua e apontavam para uma mulher a quem que o carro fora esmagado pelo comboio numa passagem de nível e lhe matou o filho. Essa memória de infância e a cara de uma mulher marcada pela tragédia misturou-se na minha cabeça e apareceu o romance."

Após ter vendido meio milhão de exemplares de As Viúvas, Claudia Piñeiro garante que não ficou condicionada pelo sucesso: "O livro que escrevi a seguir era totalmente diferente, com a história de uma mulher que tinha Parkinson. Se alguém estava à espera de uma continuação, enganou-se. Cada livro é muito diferente do anterior e acredito que os leitores aceitam que os meus livros sejam diferentes porque a voz é a mesma."

Quando se pergunta à escritora se este livro é representativo da literatura feminina, Claudia Piñeiro garante que tudo depende sempre da leitura das mulheres e dos homens: "Creio que os homens aceitam cada vez mais o seu lado feminino. Alguns disseram-me que choraram ao pôr-se no lugar da mulher ou do filho. Comoveram-se. Mas foi sempre mais fácil às mulheres lerem livros protagonizados por homens e nenhuma mulher dirá que não lê Carta ao Pai de Kafka ou A Invenção da Solidão de Paul Auster apenas porque a narrativa decorre entre pai e filho. Há homens que dizem que não vão ler Virginia Woolf, Simone de Beauvoir ou Marguerite Duras porque consideram que os seus livros só tratam de mulheres." Conclui: "Os homens tinham esses preconceitos, no entanto este romance, Uma Pequena Sorte, é tanto o drama de uma mulher como poderia ser de um homem."

Uma Pequena Sorte

Claudia Piñeiro

Editora D. Quixote

252 páginas