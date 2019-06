Chris Pratt e Katherine Scharzenegger casaram

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger casaram no passado sábado. "Ontem foi o melhor dia das nossas vidas! Tornámo-nos marido e mulher perante Deus, as nossas famílias e todos os que amamos. Foi íntimo, comovente e emocional", escreveram os noivos na publicação igual que ambos partilharam

Os noivos foram vestidos por Giorgio Armani. Chris (39 anos) e Katherine (29 anos) ficaram noivos em janeiro, depois de um namoro discreto durante meses. Na época, a notícia também foi partilhada pelo ator no Instagram.

Pratt separou-se em 2017 da atriz Anna Faris, que no anúncio do noivado felicitou o ex-marido, com quem tem um filho. "Sou muito feliz por vocês", escreveu.

Chris Pratt é conhecido pelas participações nos filmes Guardiões da Galáxia, Vingadores ou nas séries Parks and Recreation e OC. Katherine Schwarzenegger é filha do ator e ex-governador da California, Arnold Schwarzenegger, e da jornalista e sobrinha do presidente John F. Kennedy, Maria Shriver.