Chemical Brothers no NOS Alive

The Chemical Brothers sobem ao palco a 13 de julho no NOS Alive, dia para o qual estão já confirmados The Smashing Pumpkins e Bon Iver.

A dupla eletrónica do Reino Unido formada por Tom Rowlands e Ed Simons trazem ao NOS Alive, segundo a promotora Everything Is New, o novo álbum No Geography, com lançamento marcado para a primavera de 2019. O single Free Yourself já está disponível.

The Chemical Brothers, que contam já mais de 12 milhões de álbuns vendidos, juntam-se ao cartaz da 13.ª edição do festival que este ano acontece entre 11 e 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés. Já estão confirmados Bon Iver, The Cure, Curadoria Bridgetown (Carla Prata, Dillaz, DJ Dadda, Nubai Soundsystem, Plutonio, Saint Jhn, Trace Nova e Lé Vie), Jorja Smith, Ornatos Violeta, Pip Blom, The Smashing Pumpkins, Sharon Van Etten, Tash Sultana, e Thom Yorke.

Os bilhetes para o NOS Alive já estão à venda, a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe para três dias).