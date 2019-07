Cats vai ser adaptado ao cinema, mas trailer recebe críticas

Após meses e meses de mistério a Universal Pictures revelou o trailer da adaptação de Tom Hooper para o clássico musical da Broadway, Cats. O resultado? Bem, como sempre a critica divide-se, mas a maior parte dos adeptos diz que parece um filme de terror.

As versões felinas de Idris Elba e Taylor Swift ao som da canção Memory, na voz de Jennifer Hudson está assim a dividir opiniões. Bem como a figura central do vídeo, a bailarina Francesca Hayward, que faz sua estreia como atriz, no papel da ingénua gata branca Victoria.

Sob a direção de Tom Hooper (realizou os Os Miseráveis), o elenco conta ainda comJudi Dench, James Corden, Rebel Wilson, Ian McKellen e Jason Derulo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para já não dá para saber agora como será o resultado final, até porque a pós-produção ainda está em andamento, mas os efeitos visuais devem garantir uma versão mais convincente até à estreia, marcada para 19 de dezembro. A pretensão dos adeptos é de que o filme ainda sofra alterações após as críticas, como aconteceu o Aladino, que teve a mesma resposta negativa online e levou a Disney a mudar a versão final de Guy Ritchie.

Lançado em 1981, Cats de de Andrew Lloyd Webber, é uma história sobre um grupo de gatos, de diferentes personalidades, e as peripécias durante uma importante cerimónia tradicional, em que será escolhido um único representante para ir ao Heaviside Layer, em busca de vida melhor.

Cats é o quarto trailer a ser revelado em poucos dias depois das sequelas de It: Capítulo 2, Top Gun: Maverick e O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio. E segue assim os passos de Mamma Mia!, Lá Vamos Nós de Novo, Wicked, Miss Saigon, West Side Story e Mary Poppins, musicais que sairam do palco para a tela do cinema.