Carlos Vale Ferraz ganha Fernando Namora 2018

O romance A Última Viúva de África de Carlos Vale Ferraz foi o vencedor do Prémio Literário Fernando Namora na edição de 2018. O prémio, com o valor de 15 mil euros, reforça o valor da obra do autor em torno da investigação histórica da presença portuguesa sem preconceitos em África.

Carlos Vale Ferraz é também o autor do romance Nó Cego, um dos principais romances sobre a guerra colonial, que recentemente teve uma versão atualizada, tendo tornado essa narrativa ainda mais intensa no que respeita às grandes lutas em Angola e Moçambique, espelhadas a partir dos conflitos pelas independências africanas com base no Congo.

A Última Viúva em África destaca o papel da protagonista Madame X nos anos 1960. Segundo a ata do júri, o vencedor desta edição justifica-se devido à poderosa narrativa de Carlos Vale Ferraz. "O ex-Congo Belga e Angola constituem neste romance o eixo geopolítico de ações de guerra e desvarios humanos no qual uma mulher, "Madame X", emerge, simultaneamente, como figura de ligação da estória do romance e da História dos anos 1960, no início da guerra nacionalista", diz a ata do júri presidido por Guilherme d"Oliveira Martins e que conta com José Manuel Mendes, Manuel Frias Martins, Maria Carlos Loureiro, Maria Alzira Seixo e Liberto Cruz, e com Nuno Lima de Carvalho e Dinis de Abreu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Carlos Vale Ferraz, pseudónimo literário de Carlos de Matos Gomes, nasceu a 24 de julho de 1946, em Vila Nova da Barquinha. Foi oficial do Exército, tendo cumprido comissões em Angola, Moçambique e Guiné. Algumas das suas obras foram adaptadas ao cinema e à televisão, e colaborou com Maria de Medeiros no argumento do filme Capitães de Abril. É investigador de História Contemporânea de Portugal. Publicou, como Carlos de Matos Gomes e em coautoria com Aniceto Afonso, os livros Guerra Colonial, Os Anos da Guerra Colonial e Portugal e a Grande Guerra.