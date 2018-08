Camané canta na Basílica de Santo António na noite de quarta-feira

Para assistir ao concerto, às 21:30, é preciso levantar os ingressos antecipadamente, pois só assim os espetadores garantirão lugares sentados. Camané será acompanhado pelos três músicos que habitualmente tocam com ele: José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Carlos Manuel Proença (viola) e Paulo Paz (contrabaixo).

As comemorações dos 827 anos do nascimento de Santo António são promovidas pelo Museu de Lisboa - Santo António e começam na terça-feira com uma visita guiada à exposição Nos Passos de Santo António - Uma Viagem de Cadilhe, no museu ao lado da Basílica. Às 21:30, será exibido o filme A Canção de Lisboa, de Cottinelli Telmo, com Beatriz Costa, Vasco Santana e António Silva, no Largo de Santo António.

Na quarta-feira, haverá duas visitas guiadas. Às 11:30 será a vez do Museu de Santo António e às 17:00 à exposição A Procissão de António em Lisboa, na galeria municipal do Largo de São Julião.

Camané nasceu em Oeiras em 1966 numa família em que o fado era uma presença permanente. Irmão mais velho dos fadistas Helder Moutinho e Pedro Moutinho, Carlos Manuel Moutinho Paiva dos Santos era uma criança quando se ofereceu para cantar um fado de Fernando Maurício, no restaurante Cesária, em Alcântara. Aos onze anos participou pela primeira vez na Grande Noite do Fado, que veio a vencer dois anos depois, em 1979. A partir daí, nunca mais parou de cantar, não apenas em casas de fado mas também em grandes salas. O cd mais recente, de 2017, é preenchido por fados de Alfredo Marceneiro.