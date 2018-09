O ator, diretor e produtor de cinema norte-americano Burt Reynolds morreu hoje, aos 82 anos, na localidade de Jupiter, Florida, nos Estados Unidos da América.

O protagonista de filmes como "Deliverance" e "Boogie Nights", este último pelo qual recebeu uma nomeação aos Óscares, morreu pela manhã no Centro Médico de Jupiter, segundo informou o seu representante, Erik Kritzer, ao Hollywood Reporter.

Reynods, que interpretou personagens de ação e comédia, viveu a sua época dourada durante a década de 70, mantendo-se ativo até à atualidade. O ator estava a filmar com Quentin Tarantino numa produção sobre os assassinatos da Charles Manson, mas ficara também famoso por ter recusado o papel de James Bond e de Han Solo em Guerra das Estrelas.

Burt Reynolds vivera grandes complicações de saúde nos últimos anos. Em 2019 tinha sido sujeito a cinco intervenções cirúrgicas mas não deixara de aceitar papéis em filmes para que continuava a ser convidado.

O ator nascera no Michigan e foi um jogador de futebol americano até se ter lesionado no joelho, logo seguido de um acidente de carro, que interrompeu a carreira desportiva. Um professor que gostava da sua dicção nas obras de Shakespeare acabou por o influenciar para a profissão que o tornaria famoso. Primeiro foram papéis na televisão, até porque a sua parecença com Marlon Brando o punha de parte nas audições para vários papéis no cinema. Foi o que aconteceu em "Sayonara" em 1957 até que quatro anos depois protagonizou o thriller, "Angel Baby".

O seu último grande papel foi no filme "Boogie Nights" de Paul Thomas Anderson, que retratava a indústria cinematográfica de pornografia da década de 1970. Uma rodagem complicada porque a relação com o realizador foi má, algo muito parecido com a reação do público no que respeita ao filme, que só interessou aos amantes de pornografia ou a espectadores curiosos em saber como se consegue destruir grandes atores numa produção medíocre.