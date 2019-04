Britney Spears internada em clínica psiquiátrica. "Todos precisamos de tirar tempo para nós"

A cantora norte-americana Britney Spears, 37 anos, foi internada numa clínica de saúde mental, onde se apresentou de forma voluntária, de acordo com o site TMZ. A artista pop foi admitida há uma semana e permanecerá em tratamento durante um mês.

Há várias semanas que a artista estava desaparecida das redes sociais, levantando dúvidas e especulações entre os fãs. Esta quarta-feira, voltou ao Instagram para partilhar uma imagem com a seguinte mensagem inscrita: "Apaixone-se por tomar conta de si, do seu corpo, mente e espírito". Na descrição, escreveu "Todos precisamos de tirar tempo para nós".

Antes disso, uma das últimas publicações da cantora estava relacionada com o estado de saúde do pai, com problemas no cólon. Recentemente, Jamie Spears terá passado por duas cirurgias complexas e esteve mesmo com a vida em risco.

"Há uns meses, o meu pai foi hospitalizado e quase morreu", começou por contar. "Estamos bastante agradecidos que tenha sobrevivido, mas ainda tem um longo caminho pela sua frente para percorrer. Tive de tomar a difícil decisão de colocar todo o meu foco e toda a minha energia na minha família, neste momento", explicava.

Esta não é a primeira vez que a Princesa da Pop é internada. Em 2007, a cantora teve um colapso, rapou cabeça, atacou um fotógrafo com um guarda-chuva, entre outros episódios que resultaram num internamento no Centro Médico UCLA, no início de 2008.