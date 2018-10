Bon Iver no NOS Alive a 13 de julho

The Cure são a primeira banda confirmada no Nos Alive 2019

É o segundo nome anunciado para a edição de 2019 do festival NOS Alive, que tem lugar de 11 a 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés. Bon Iver, a banda folk norte-americana fundada e liderada por Justin Vernon regressa a Portugal para atuar no dia 13 no Palco NOS.

Com três discos editados, For Emma, Forever Ago, Bon Iver, Bon Iver e 22, A Million, em 2016, a banda venceu dois prémios Grammy, nas categorias Best Alternative Music Album e Best New Artist. No último disco, 22, A Million, as guitarras acústicas foram substituídas por teclados e sintetizadores.

Apenas os The Cure também já foram confirmados no cartaz de 2019 do festival. Os bilhetes para o NOS Alive já estão à venda, a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe para três dias).