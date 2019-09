Billie Eilish vem ao Nos Alive em 2020

Depois do concerto a 4 de setembro na Altice Arena, em Lisboa, Billie Eilish vai voltar a Portugal, desta vez para o festival Nos Alive, em Algés, com atuação agendada para o palco principal no dia 10 de julho. A artista norte-americana junta-se no cartaz, aos já anunciados Da Weasel e Taylor Swift.

A cantora e compositora traz consigo o álbum de estreia, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, editado em 2017.

Desde o lançamento do seu primeiro single, Ocean Eyes, que se tornou viral - com mais de 200 milhões de streamings no Spotify, a artista já chamou a atenção de grandes nomes da música, como Dave Grohl, que a comparou aos Nirvana, ou Tom Yorke que foi ainda mais longe afirmando que Billie é a única artista a fazer algo realmente interessante ao dia de hoje, como recorda a promotora Everything is New no seu comunicado.

Billie Eilish já acumulou mais de 750 milhões de visualizações e alcançou o Top 40 na Billboard 200. Em 2018, alcançou single de ouro em vários países, com a música When the party's over, e single platina com Lovely, música com colaboração de Khalid. Em 2019 tornou-se a primeira artista nascida no século XXI a chegar a #1 da tabela da Billboard.

A revista americana Rolling Stone nomeou-a "Adolescente do Ano" e foi galardoada com três prémios da MTV na cerimónia dos VMA - Video Music Awards.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes serão colocados à venda amanhã, dia 28 de setembro