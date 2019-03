Bieber enfrenta fase "estranha" e pede aos fãs para rezarem por ele

Uma foto partilhada pelo cantor Justin Bieber no domingo passado deixou os fãs preocupados. O cantor, que sofre de depressão, fez uma publicação na conta pessoal de Instagram, dizendo que está a passar uma fase "estranha e super desconectada" e a pedir aos fãs para rezarem por ele.

Apesar de afirmar "não estar preocupado", pois acredita que acaba sempre por conseguir recuperar, o cantor de 25 anos admite estar a "lutar" e a "enfrentar os problemas de frente".

Bieber contou à revista Vogue, no mês passado, ter ficado depressivo durante a digressão de 2016/2017, a Purpose World Tour, o que o obrigou a afastar-se e a cancelar os últimos 14 concertos que tinha agendado. "Ainda estou a processar muita coisa. Eu estava a sentir-me sozinho. Precisei de algum tempo" admitiu.

Bieber confessou ainda que ultrapassou uma "fase muito negra" e revelou que, por vezes, os seguranças tinham de verificar-lhe o pulso para perceber se ainda estava vivo. E tomava Xanax em demasia: para "esquecer as coisas que me envergonhavam", explicou.

De acordo com uma fonte próxima do cantor, a publicação no Instagram faz parte do processo de recuperação de Bieber iniciado em fevereiro. "Isto foi o Justin a ser autêntico e a dizer a verdade aos fãs" disse a mesma fonte à revista People.

A fotografia partilhada por Justin é uma imagem antiga em que o cantor está acompanhado pelo agente, Scooter Braumer, e Kanye West, em que todos estão a rezar. Milhões de fãs - o cantor tem 105 milhões de seguidores, responderam à publicação com palavras de apoio e garantindo que iriam rezar por Justin." Sempre contigo Justin" e "não estás sozinho, nós adoramos-te" são alguns dos comentários de apoio ao cantor.