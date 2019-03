Autarca russo usa música do Star Wars na posse. Já houve uma demissão

Na tentativa de substituir a música do juramento do novo presidente da câmara de Belgord na Rússia por algo mais "moderno", a diretora cultural da autarquia, Lyudmila Grekova escolheu a música oficial de abertura do filme Star Wars - Guerra das Estrelas, uma das sagas americanas mais conhecidas internacionalmente.

"Não houve má intenção. Eu própria insisto em não ter contacto com conteúdo estrangeiro - e este é o resultado", disse Lyudmila Grekova, que acabou por se demitir depois de o vídeo do acontecimento se ter tornado alvo de várias piadas nas redes sociais e de críticas dentro da administração. Não faltaram internautas a comparar o presidente da Câmara, Yuri Galdun, a Darth Vader, o vilão da saga, ou a outras personagens dos filmes.

A escola da música não pareceu incomodar Yuri Galdun. O autarca fez o juramento seguro e confiante, segundo a BBC.

A música, composta por John Williams, pode ser ouvida no início de todos os filmes da saga Star Wars