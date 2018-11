Ator e realizador brasileiro Joel Barcelos morre aos 81 anos

Guionista, realizador e ator brasileiro, Joel Barcelos morreu aos 81 anos na madrugada deste sábado em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Com vários trabalhos no cinema, ficou conhecido por interpretar a personagem de Chico Belo na segunda versão da novela da Globo "Mulheres de Areia", em 1993.

"Ele foi um amigo, pai de família e artista fora do comum. Ele teve um trabalho marcante no cinema brasileiro", afirmou ao site UOL, o ator Stephan Nercessian, que contracenou com Joel Barcelos na novela "Mulheres de Areia".

Ao mesmo site, o ator Ginaldo de Souza contou que Joel Barcelos estava muito debilitado, teve dois AVC's nos últimos anos. "O pulmão dele estava muito fraquinho. Visitei-o no mês pasado e ele estava muito magrinho", lembrou.

Um dos seus últimos trabalhos no cinema foi em 1997 com o filme "O Homem Nu".