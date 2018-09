Será desta que a Sagrada Família de Barcelona vai ser concluída? A previsão para que isso aconteça é 2026. O arquiteto e diretor da Basílica, Jordi Faulí, chamou os jornalista para verem como andam as obras das torres que faltam: "Estamos com as 5 torres centrais em andamento e nas próximas semanas colocaremos o primeiro degrau da Torre de Jesus Cristo e iniciaremos o trecho final das obras da Sagrada Família."

Esta torre terá quase 180 metros de altura e fará do edifício o mais alto da cidade catalã. A construção será coroada por una Cruz de 18 toneladas e terá um elevador que irá até 60 metros.

O custo final das obras será de 50 milhões de euros e, segundo o diretor, serão financiadas pelos visitantes. Um número possível de atingir se tivermos em conta que, segundo estimativa do turismo espanhol, quatro milhões de pessoas por ano pagam para entrar na catedral.

A igreja projetada por Antoni Gaudí começou a ser construída em 1882, mas a obra foi interrompida em 1936 devido à guerra civil espanhola e ainda não foi concluída. Considerada património mundial da UNESCO em 2005, pela "contribuição criativa excecional e notável para o desenvolvimento da arquitetura e da tecnologia de construção no final do século XIX e início do século XX".