Asia Argento nega abuso sexual a Jimmy Bennett

A atriz italiana Asia Argento negou esta terça-feira as acusações de abuso sexual a Jimmy Bennett, alegando que o seu antigo parceiro, o chef de cozinha Anthony Bourdain, falecido em junho deste ano, terá feito um pagamento ao ator para o ajudar a aliviar os seus "graves problemas económicos".

"Estou chocada e magoada por ter lido notícias absolutamente falsas. Eu nunca tive qualquer relação sexual com Bennett", disse Argento, em declarações ao jornal britânico The Guardian .

Argento alegou que ela e Jimmy Bennett eram "apenas amigos". Porém, o ator terá feito queixa depois das suas próprias alegações de agressão sexual contra o produtor Harvvey Weinstein.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Após a minha exposição no caso Weinstein, Bennett, que estava a passar por graves problemas económicos e que anteriormente havia empreendido ações legais contra sua própria família a pedir uma indemnização de milhões, fez inesperadamente um pedido exorbitante de dinheiro da minha parte", afirmou.

As queixas foram publicadas no The New York Times na última segunda-feira e dizem respeito a um suposto incidente num hotel do sul da Califórnia, em 2013. A reportagem do jornal norte-americano dá conta do facto de Argento ter resolvido a intenção de Bennett, agora com 22 anos, a processar, com a entrega ao ator de 380 mil dólares em outubro do último ano.

"Bennett sabia que o meu namorado, Anthony Bourdain, era um homem rico e tinha a sua própria reputação como uma figura pública amada para proteger. Anthony insistiu que o assunto fosse tratado em particular, e isso também era o que Bennett queria. Anthony estava com medo da possível publicidade negativa que tal pessoa, que ele considerava perigosa, poderia ter trazido sobre nós. Decidimos lidar com compaixão a pedido de Bennett e oferecer-lhe ajuda. Pessoalmente, Anthony comprometeu-se a ajudar Bennett ao nível financeiro, com a condição de que não sofreríamos mais intrusões em nossa vida", disse Argento.

O incidente deverá ser investigado pelo departamento de xerife de Los Angeles, que irá falar com Jimmy Bennett ou os seus representantes.