Artista sérvia Marina Abramovic agredida com tela em Florença

A artista sérvia Marina Abramovic foi agredida por um homem, que lhe atirou uma tela à cabeça, no Palácio Strozzi, em Florença, onde está em exibição a exposição "The Cleaner".

Abramovic ficou abalada, mas bem, segundo a imprensa italiana. O agressor é também ele, nas suas palavras, um artista, que já é conhecido da polícia.

O incidente ocorreu este domingo de manhã, quando a artista falava com fãs, dias depois da inauguração de "The Cleaner". Um homem com uma tela com um retrato da artista aproximou-se de Abramovic e atingiu-a na cabeça. Foi imediatamente imobilizado e detido.

O atacante foi identificado como Vaclav Pisvejc, um checo que foi notícia em 2012 quando cobriu o antigo convento de Santa Úrsula com notas de dólar falsas. Dois anos depois voltou a dar que falar ao deitar-se nu na via Zannetti, em frente ao museu Casa Martelli. E no ano passado cobriu de tinta cor de laranja um escultura de Urs Fischer na Piazza Signoria.

Nascida em Belgrado em 1946, Marina Abramovic é "uma das artistas seminais do nosso tempo", como sublinha a organização da Bienal de Veneza. Em 1997 ganhou o Leão de Ouro na Bienal , com a videoinstalação Balkan Baroque. É conhecida pelas suas performances arriscadas ou simplesmente chocantes, em que muitas vezes testa os limites físicos e psicológicos do seu corpo.