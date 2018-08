Aretha Franklin gravemente doente

A notícia, avançada pelo site Showbizz 411, refere que a família da cantora tem pedido privacidade. A Aretha Franklin, que completou 76 anos de idade em março, foi diagnosticado um cancro em 2010, mas conseguiu combater a doença durante estes anos.

Os sua última aparição pública foi a 2 de novembro de 2017 para a fundação Elton John AIDS, em Nova Iorque e o último concerto foi no Mann Center, em Filadélfia, em agosto do ano passado. Nesta altura, a cantora já se apresentou muito débil em palco.

Aretha Franklin foi considerada a maior cantora de todos os tempos pela Rolling Stone e, pela mesma revista a maior artista de música de todos os tempos.

Criada em Detroit, Michigan, onde ainda reside, mas nascida em Menphis, Aretha foi a primeira mulher a fazer parte do Rock & Roll Hall of Fame, a 3 de janeiro de 1987. Recebeu os apelidos de "rainha do Soul", mas as suas habilidades musicais foram muito mais além desse género. A cantora interpretou E&B, jazz, rock, blues, pop e até mesmo ópera.