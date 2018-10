A 10 de novembro de 1969 era transmitido, nos EUA o primeiro episódio de "Rua Sésamo", o programa infantil que ainda hoje faz as delícias dos mais pequenos. Poupas e Ferrão são duas das personagens que preenchem a memória coletiva de várias gerações e Caroll Spinney o homem que lhes dá a voz há quase 50 anos. Esta quinta-feira, aos 84 anos, despede-se do famoso pássaro amarelo e do resmungão que vive num caixote de lixo.

"Interpretar o Poupas é das coisas mais alegres da minha vida​​", afirmou Caroll Spiney ao The New York Times. Na "Rua Sésamo" desde o primeiro dia, o marionetista deixou de envergar gigantesco fato de Poupas e de o manusear em 2015, devido às exigências físicas em interpretar a personagem. Desde essa altura que apenas empresta a voz a dois dos "bonecos" mais famosos do programa, todos eles criados por Jim Henson, que foi também o responsável pelo nascimento de "Os Marretas".

"Sinto que serei sempre o Poupas. E até o Ferrão, de vez em quando"

Esta quinta-feira vai entrar no estúdio onde é produzida a "Rua Sésamo", em Astoria, Queens, para gravar, pela última vez, as vozes de Poupas e Ferrão. Chega, assim, ao fim o seu percurso de quase cinco décadas no programa. "Tenho interpretado um menino de seis anos ao longo de 50 anos", afirmou Spinney, em comunicado.

E se Poupas "deve" muito da popularidade que ganhou ao longo dos últimos anos a Caroll Spinney, a verdade é que a personagem foi marcante na vida do marionetista que à boleia deste "boneco" viajou até ao Japão, China, Austrália, França, Alemanha, Reino Unido e Canadá. "Ele levou-me a tantos lugares, abriu a minha mente e alimentou a minha alma", resumiu.

Foi, aliás, nos cenários da "Rua Sésamo" - programa que começou a ser emitido em Portugal em 1989 - que conheceu, em 1973, a mulher, Debra, com quem vive há 45 anos. "Sinto que serei sempre o Poupas. E até o Ferrão, de vez em quando. Eles deram-me muita alegria, conduziram-me à minha verdadeira vocação - e levaram-me a conhecer a minha maravilhosa mulher - e criei uma vida inteira de memórias que irei amar para sempre", afirmou.

Spinney diz, no entanto, que agora é tempo de passar o testemunho a dois artistas com quem trabalhou a assumirem os seus "alter egos e a continuar a dar-lhes vida. "A verdade é que foram escolhidos a dedo para a tutela do Poupas e do Ferrão", admitiu o veterano mariotenista referindo-se aos sucessores Matt Vogel e Eric Jacobson, os novos Poupas e Ferrão, respetivamente.

Apesar de deixar o programa, garante: "Pretendo ser um embaixador da 'Rua Sésamo' por muitos anos. Afinal, somos uma família".

Além de mariotenista, Caroll Spinney é também um autor, orador e artista visual. Foi co-autor da sua autobiografia "The Wisdom of Big Bird" ("A Sabedoria de Poupas", em tradução livre), livro que também ilustrou. Entre os prémios que recebeu ao longo deste percurso, destaque para a distinção pela carreira com o Emmy Lifetime Achievement, em 2006. Spinney recebeu ainda outros seis Emmys e dois Gold Records e viu a sua vida e carreira retratadas no filme de 2014 "I Am Big Bird".

"A sua genialidade e talento fizeram de Poupas o mais amado amigo de penas amarelas do mundo. Mas a arte de Caroll é que ele também deu vida ao Ferrão e fez dele o mais adorável resmungão do mundo", afirmou Joan Ganz Cooney, co-fundadora da Sesame Workshop, organização sem fins lucrativos, responsável por vários programas educacionais, que criou a "Rua Sésamo".