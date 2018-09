Ao domingo há pedaços da História de Portugal no DN

A partir deste domingo o Diário de Notícias disponibiliza aos seus leitores a coleção História de Portugal, de Fortunato de Almeida, um conjunto de 15 volumes que começam agora a sair com o DN, todos os domingos. Por 4,95 euros + jornal cada volume, a obra de referência que aqui se reedita é um contributo de grande valor para vivermos plenamente a nossa memória histórica.

Fortunato de Almeida (1869-1933) foi um dos historiadores portugueses mais importantes nas primeiras décadas do século XX. Tal facto resulta do empenho que revelou em promover uma ampla, criteriosa e bem sistematizada divulgação da História de Portugal. Este autor mostrou-se particularmente preocupado em apresentar sobriamente e de forma tão clara como exaustiva um elevado número de informações solidamente escoradas em numerosas e muito úteis notas. Como ele escreveu no seu trabalho pessoal empenhou-se na "escrupulosa verificação das fontes".

A leitura agradável e proveitosa desta ambiciosa e rigorosa História de Portugal muito bem escrita, apesar da natural e forte marca do tempo que por ela passou desde que foi publicada pela primeira vez entre 1922 e 1929, continua a ser imprescindível para todos aqueles que querem conhecer o essencial dos principais acontecimentos do passado do nosso país até 1910, bem como da evolução das suas instituições, sociedade, economia, religião, cultura e arte.

A coleção é composta por 15 livros, distribuídos em banca aos domingos com o DN, entre 23 de setembro e 30 de dezembro.

PVP da coleção: 74,25 euros ​​​​​​​cont. (IVA incluído). Venda limitada ao stock existente.