Ana Moura vai cantar nos concertos dos U2

Ana Moura vai cantar nos dois concertos dos U2 em Lisboa. A fadista que já colaborou com Prince, Rolling Stones, Andrea Bocelli e Benjamin Clementine foi agora convidada pela banda irlandesa para dar voz ao movimento #womenoftheworldtakeover, que alerta para a pobreza das mulheres nos países menos desenvolvidos, nos concertos de domingo e segunda-feira na Altice Arena. A participação será, no entanto, em vídeo.

Em todos os concertos da Experience + Innocence Tour é apresentado um vídeo da organização ONE, fundada por Bono, que sublinha a ideia que "Poverty is Sexist" (a pobreza é sexista). O vídeo mostra um coro a cantar "Women of the World", de Ivor Cutler, canção popularizada por Jim O"Rourke, e será nessa altura que Ana Moura subirá ao palco, numa demonstração de apoio a esta causa.

Estima-se que, em todo o mundo, cerca de 130 milhões de raparigas não tenham acesso a educação, mil milhões de mulheres não tenham acesso a uma conta bancária e que todos os dias 39 000 crianças do sexo feminino sejam obrigadas a ficar noivas.

A One é uma organização apartidária e sem financiamentos públicos cuja atividade passa pelo lobby junto dos líderes políticos e realização de campanhas mundiais para a sensibilização de todos na necessidade de luta contra a injustiça e desigualdade.

Os U2 vão atuar no Altice Arena, em Lisboa, no domingo e na segunda-feira. Mais cerca de 50 bilhetes para os dois concertos da banda irlandesa em Portugal foram colocados à venda este sábado, disse fonte da promotora. Segundo a Ritmos & Blues, os bilhetes para os concertos da U2 Experience + Innocence Tour custam 200 euros.