Alexandra Moura e Sophia Kah levam a moda portuguesa a Londres

Best of PortugalFashion: as nossas peças preferidas

Esta quinta-feira, 13 de setembro, a Embaixada Portuguesa abriu as portas ao desfile da marca Sophia Kah. Ana Teixeira de Sousa é a mulher por trás desta marca 100% nacional que já conquistou celebridades como Beyoncé, Keira Knightley, Florence Welch, Nelly Furtado e mais recentemente Kylie Minogue. A sede da marca é em Felgueiras, mas toda a parte comercial e de marketing foi trabalhada a partir de Inglaterra, a segunda casa da criadora, uma estratégia que a ajudou a conquistar primeiro o mercado internacional e só depois solo português.

Apesar do seu enorme sucesso fora de portas, a designer não esquece as suas raízes, que foram a principal inspiração da coleção primavera-verão 2019. "Inspirei-me sobretudo no estilo de vida português, no nosso verão que nunca acaba, as cores das fachadas das cidades. Por exemplo, uso o amarelo que está muito presente em Lisboa. Os bordados são os de Guimarães mas reinventados. Foram feitos por nós e aplicados de uma maneira mais moderna, porque normalmente em Portugal este tipo de trabalhado é usado em toalhas e lençóis. Optei por fazer toalhas e tops com um design moderno. Quis aplicar essas nossas tradições em roupa porque é algo que quase ninguém usa", explicou Ana Teixeira de Sousa ao DN.

O desfile repetiu-se por três vezes, nas salas da Embaixada de Portugal em Londres, que é pela segunda vez cenário do talento nacional no setor da moda, em associação com o Portugal Fashion. "É uma satisfação e uma alegria receber este desfile, no sentido em que se cumpre um objetivo que determinei para o meu mandato: abrir as portas da residência aos portugueses que vem ao Reino Unido mostrar o seu trabalho e o seu esforço", declarou Manuel Lobo Antunes, Embaixador de Portugal em Londres.

Alexandra Moura apresentou a sua coleção esta sexta-feira, 14 de setembro, com um desfile inspirado na infância da designer em Trás-os-Montes. Os quadros, pratos e carpetes com motivos florais, que existiam na casa dos seus avós em Vila Verde da Raia, inspiraram os estampados com flores. Os cortes mantiveram-se fieis às linhas oversize e aos acabamentos femininos, como laços e folhos, característicos da assinatura da criadora.

"Esta coleção acaba por ser um seguimento da anterior, que falava do que era a minha adolescência e as minhas referências estéticas nessa altura. Aqui fui a uma infância mais infantil, fui buscar as coisas que me marcaram e de que ainda hoje me recordo. Estes padrões são um referencia à sala dos meus avós, os tecidos brancos foram buscar as colchas dos quartos, a viscose representa as camisas da minha avé, o pie de pull os fatos do meu avô", contou a designer ao DN.

Esta é a quinta vez que Alexandra apresenta uma coleção em Londres e o impacto no crescimento da marca é visível, com a conquista de cada vez mais mercados internacionais. Depois de ter apresentado a coleção primavera-verão 2018 na capital inglesa, a designer juntou mais três pontos de venda internacionais à marca. Atualmente, vende em três lojas no Japão, duas na China, uma no Kuawait, uma em Espanha e outra em Portugal.

Um crescimento sólido que se tem cimentado pela presença consistente no calendário internacional do Portugal Fashion. Em relação ao protocolo de cooperação assinado entre a ModaLisboa e a ANJE na passada quarta-feira, 11 de setembro, a designer tem as melhores expectativas. "Eu disse sempre que a união de esforços ia ser uma coisa muito positiva para todos. Acho que é importante caminharmos todos no mesmo sentido e não nos atropelarmos uns aos outros. Por isso acho que só pode ser positivo".