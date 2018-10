Agente desmente que Michael Bublé tenha terminado a carreira

"Michael Bublé não tem planos para se retirar [do mundo da música]". A garantia é de Liz Rosenberg, agente do músico, que falou ao site Insider. O cantor canadiano recordou, em entrevista ao Daily Mail, os momentos difíceis que viveu depois de o filho mais velho, Noah, de cinco anos, ter sido diagnosticado com um cancro do fígado quando tinha três anos. "Esta é a minha última entrevista", disse, em declarações ao jornal britânico, em que afirmava que a doença do filho o tinha feito mudar de perspetiva de vida. Disse que já "não tinha estômago" para lidar com a fama e anunciou: "Vou retirar-me da indústria. Fiz o álbum perfeito e agora posso sair no topo".

A agente de Bublé garante que as declarações do músico na entrevista foram retiradas do contexto. Refere que, provavelmente, Michael Bublé recordou alguns dos pensamentos que teve durante a doença do filho. "Talvez, ao discutir as diferentes emoções pelas quais passou nos últimos dias, esse pensamento tenha passado pela sua mente", explicou Rosenberg ao Insider. "Garanto que com um novo álbum a caminho, com aparições na televisão e uma possível digressão, ele não vai retirar-se", reforçou referindo-se a 'Love', o trabalho discográfico do músico que deverá ser lançado a 16 de novembro.

Também Michelle Larson, da empresa Bruce Allen Talent, que representa Michael Bublé, afirmou, através das redes, que as notícias que davam conta da retirada do canadiano são "completamente falsas". ​