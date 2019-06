Afinal a voz pode não ser de Frida Kahlo. Família e ex-alunos não reconhecem gravação inédita

Familiares e ex-alunos de Frida Kahlo, a célebre pintora mexicana, rejeitam que seja a voz dela na gravação recentemente descoberta. "Tanto quanto a família Kahlo sabe, não há registros da voz de Frida", pode ler-se no comunicado da família onde constam relatos de ex-alunos citado pelo The Guardian.

Um dos alunos do artista, Arturo Estrada Hernández, disse que a voz na gravação não era da Kahlo. Tal como outro ex-aluno, Guillermo Monroy Becerril: "A coisa é que eu não reconheço a voz (...) A primeira vez que a conheci, notei que ela era uma mulher com uma voz muito doce e alegre... a voz real de Frida era muito animada, encantadora e alegre. Não foi sério, suave ou delicado ... era cristalino. "

A Fonoteca Nacional do México aventou a possibilidade de ter encontrado uma gravação de 1955 onde se ouvia a voz da pintora mexicana, embora com cautelas. "É uma constatação que tem muitos elementos que podem ser identificados como a provável voz de Frida Kahlo, mas sem 100% de certeza", afirmou a secretária de Estado da Cultura, Alexandra Frausto.

A descoberta foi feita em janeiro deste ano pelo diretor da Fonoteca Nacional, Pável Granados, durante uma viagem ao estado de Tlaxcala, no centro do México. Foi lá que se encontrou com um locutor da rádio XEM que lhe garantiu ter uma gravação de Diego Rivera a cantar, detalha o El País. Foi quando estava a ouvir esse registo que foi surpreendido com o momento em que a pintora recita um texto sobre o marido. "Um dos indícios que temos é o facto de o próprio Bachiller dizer na gravação que se trata de Frida Kahlo", refere Granados, citado pelo jornal espanhol.

A gravação continua a ser analisada por especialistas para determinar com toda a certeza de que se trata da voz de uma das personalidades da cultura mais emblemáticas do México e do mundo, mesmo que a família e os amigos não a reconheçam como tal.