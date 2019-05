Acabou "A Guerra dos Tronos". O que há para ver agora?

"A Guerra dos Tronos" chegou ao fim. E agora, o que ver? Há muitas novas séries e também muitos regressos de produções que conquistaram o público e que regressam com novas temporadas. Entre as séries em exibição, há várias propostas que podem merecer a atenção. Ficam algumas sugestões.

1. Na HBO está em exibição "Chernobyl", uma minissérie em cinco partes que dramatiza os acontecimentos do acidente nuclear na Ucrânia em 1986. Diz o canal que o caso é "contado pelas histórias das pessoas que fizeram sacrifícios incríveis para salvar a Europa de um desastre inimaginável". No elenco estão atores como Stellan Skargard e Emily Watson

2. No mesmo canal, há "The Spanish Princess", com oito episódios em que é contada a história de Catarina de Aragão, sobretudo no período em que viaja para Inglaterra para casar com o Príncipe de Gales. É uma produção britânica-americana com Charlotte Hope como protagonista.

3. Anunciada está também "His Dark Materials", uma série que adapta três novelas de Philip Pullman, o autor de "The Golden Compass". Nesta nova série duas crianças embarcam numa fantástica aventura por universos paralelos. São oito episódios.

4. Ainda este ano irá chegar a terceira temporada de "A Casa de Papel", a série espanhola da Netflix que conquistou milhões de tele-espetadores. A estreia está agendada para dia 19 de julho.

5. "Catch-22" é uma nova adaptação do romance anti-guerra de Joseph Heller que decorre no período da II Guerra Mundial e acompanha Yossarian, um militar norte-americano. George Clooney participa como ator e realizou alguns episódios.

6. No canal AMC está ainda em exibição a mini-série em seis episódios "The Little Drummer Girl", uma adaptação da obra de John Le Carré que acompanha a incursão de uma jovem atriz pelo mundo da espionagem em que israelitas e palestiananos vivem um permanente jogo de intriga. Realizada pelo sul-coreano Park Chan-wook (Oldboy), conta com Florence Pugh e Michael Shannon como principais atores.

7. Saindo da língua inglesa, a série "Philharmonia", em exibição no AMC, é uma produção francesa de suspense com banda sonora de música clássica. Nos bastidores da Filarmónica de Paris, seguimos a maestrina Hélene Barizet em seis episódios deste thriller psicológico.