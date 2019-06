Acabam os rumores. Bradley Cooper e Irina Shayk separam-se

Bradley Cooper e Irina Shayk anunciaram a separação, após quatro anos de relação e uma filha em comum. A notícia é avançada pela revista People que dá conta de como agora o o ex-casal está concentrado em discutir "amigavelmente" a custódia da pequena Lea De Seine, de dois anos.

O ator e a manequim começaram a namorar em 2015, mas mantiveram o romance discreto. Mais tarde, Cooper, de 44 anos, haveria de revelar em entrevistas que ter construído uma família com Irina, de 33, tinha "mudado tudo".

As suspeitas de que uma separação poderia estar no horizonte surgiram depois do sucesso do filme A Star is Born, realizado e protagonizado pelo próprio Cooper e pela cantora Lady Gaga.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O filme foi nomeado para oito Óscares e na cerimónia de entrega dos prémios - onde a artista recebeu o Óscar de melhor canção original - os dois cantaram juntos e cresceram os rumores de que o par romântico na ficção também se teria apaixonado na vida real. Os boatos subiram de tom quando Gaga anunciou a separação do companheiro pouco tempo depois da cerimónia.

Representantes de Bradley Cooper e Irina Shayk recusaram-se a dar mais pormenores à People sobre a separação do casal.