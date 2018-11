A PédeXumbo só podia celebrar os seus 20 anos a dançar

Para celebrar os seus 20 anos, a PédeXumbo, Associação para a Promoção da Música e Dança criada para dar enquadramento legal ao Festival Andanças, organizou o Festival 20 Anos, que entre hoje e domingo acontece em vários pontos da cidade de Évora, com cinema, bailes, concertos e oficinas de dança.

Para quem não sabe dançar ou faz jus ao nome da associação, Ana Silvestre vai ensinar quem queira participar na sua Oficina das Danças Europeias às 19.00 no INATEL. No mesmo dia, e entre a vasta programação para os três dias, além do concerto de Winga Kan na Igreja de São Silvestre, há um baile com Celina da Piedade e o seu acordeão às 22.30 na Biblioteca Pública de Évora. O último baile começa às 2h.

Margarida Oura conduz a Oficina de Danças Portuguesas no sábado às 10.30 no Mercado Municipal, seguido de uma sessão de marionetas pela Companhia Era uma Vez na Casa dos Bonecos, ou de uma oficina de gastronomia às 11.30 na Souk - Mercearia Biológica. Antes dos bailes da noite com Naragonia e Zikhamu, Sergio Cobos dá uma oficina de Danças Galegas na Sociedade Harmonia Heborense.

No domingo a Oficina de Danças de Cabo Verde com Waty Barbosa acontece às 11.30 na Fundação Eugénia de Almeida e é seguida por um almoço de aniversário que inclui uma oficina de cante dinamizada pelos Ganhões de Castro Verde, às 11.30 no edifício Monte Alentejano.

O passe para os três dias custa 45 euros, para cinema, oficina, passeios e marionetas custam 5 euros por atividade, e para os concertos e bailes 8 euros.