A folk erudita de José Gonzalez

Apresentaram-se pela primeira vez ao vivo em 2010, perante uma lotação esgotada no Gothenburg Concert Hall, na Suécia, e desde então têm corrido o mundo, sempre com grande aclamação do público. Chegou agora a vez de Lisboa assistir a este concerto, que junta em palco o músico e cantor sueco José Gonzalez ao The String Theory, um coletivo musical sediado entre Berlim e Gotemburgo, que nos últimos anos tem criado uma sonoridade única, embalando com os ritmos da pop a sofisticação da música erudita contemporânea. É com esta nova roupagem que José Gonzalez apresenta de novo em Portugal, onde já atuou a solo em maio deste ano, alguns dos mais emblemáticos temas da sua folk intimista e, habitualmente, muito mais despojada. "Venham preparados para ser surpreendidos", avisa, nesta entrevista ao DN.

Como é que surgiu este projeto?

O projeto The String Theory é muito anterior à minha colaboração com eles. Começou em 2006, em Berlim, como um coletivo internacional de artistas, composto por músicos e compositores, mas também por poetas, artistas plásticos e realizadores de vídeo, que tinha como objetivo tornar mais popular a arte dita erudita. Há cerca de dez anos, dois músicos suecos que tinham feito parte desse núcleo inicial, o Sebastian e a Nathalie Gäbel, regressaram a Gotemburgo, onde replicaram a ideia. Um dos primeiros projetos que desenvolveram foi convidar alguns artistas da cena independente sueca, entre os quais eu próprio, para, juntamente com eles e outros músicos clássicos e de jazz, recriarem as suas canções. Após um workshop conjunto de uma semana, o resultado foi depois apresentado ao vivo num festival de música na Suécia, onde teve muito sucesso.

Mas como é que o The String Theory se transforma na banda do José Gonzalez?

Gostei tanto do trabalho deles que prometi a mim próprio que um dia haveríamos de trabalhar juntos. Mal tive orçamento para isso convidei-os a fazerem alguns arranjos clássicos para as minhas músicas, para um espetáculo ao vivo, que apresentámos em 2010 e foi muito bem recebido pelo público.

Que entretanto ainda continua na estrada, dez anos depois...

Sim, acabou por se tornar quase numa outra face da minha música. Atualmente fazemos uma digressão por ano, o que me permite trabalhar a minha música ao vivo de três formas: a solo, com a banda e com estes arranjos de orquestra. Ainda recentemente tocámos no Royal Albert Hall, em Londres, naquele que foi seguramente um dos pontos mais altos da minha carreira e devo-lhes isso a eles.

Como classifica este espetáculo?

É clássico, experimental, avant-garde, sofisticado, mas também é muito pop, porque continua a ser a minha música, apesar de apresentada de forma diferente. Na verdade eu faço quase exatamente o mesmo, em palco, como quando estou a solo, mas eles são músicos tão talentosos que conseguem fazer soar tudo a novo. Têm puxado muito por mim e, enquanto músico, sinto que tenho evoluído muito por trabalhar com eles.

Mudou a sua forma de compor?

De certa forma sim, no sentido em que passei a compor já a pensar na orquestra, como aconteceu no meu último álbum. De resto, continuo a tentar manter o processo o mais simples possível. Componho em casa, com a minha guitarra. Aliás, desde que a minha filha nasceu, há onze meses, que passo muito mais tempo em casa. Até passei a dar menos concertos, mas muito mais especiais.

E neste concerto em Lisboa, como é que vai ser?

O público português é muito especial para mim. Já aí estive neste ano, em maio, para quatro concertos a solo, num formato mas intimista, mas não podia deixar de regressar com este espetáculo. Vamos tocar as minhas canções mais conhecidas, de todos os três álbuns, mas com arranjos muito mais clássicos e grandiosos. Vão ser quase duas horas de concerto e apenas posso dizer aos fãs que venham preparados para ser surpreendidos.

José González & The String Theory

Coliseu dos Recreios, Lisboa. 2 de outubro, terça-feira, 21h30. €28 a €55