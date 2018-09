Há menos espetadores nas salas de cinema? Parece que sim. Os números oficiais do primeiro semestre de 2018 lembram-nos que o mercado tem estado a atravessar (mais) uma baixa de frequência. Evitemos, em todo o caso, as "explicações" automáticas. É verdade que as alternativas de acesso aos filmes (televisão por cabo, plataformas de streaming & etc.) são muitas e muito sedutoras, mas para quê demonizá-las? Valerá a pena, sobretudo, perguntar como é possível conceber a vida do cinema sem os prazeres específicos do consumo nas salas... Afinal de contas, somos todos consumidores do futebol na televisão, mas não parece que seja possível menosprezar o espetáculo tal como é vivido nos estádios...

Por isso mesmo, esta semana, sublinhemos tão só a pluralidade da oferta, a começar por uma experiência de raiz portuguesa em cenários da Bósnia. Com filmes mais conseguidos ou menos conseguidos, as opções são muitas e variadas.

A ÁRVORE - Cinema português feito na Bósnia? É verdade. Podemos, aliás, recordar o exemplo de Diários da Bósnia (2005), de Joaquim Sapinho. Neste caso, André Gil Mata filmou uma parábola sobre a resistência à guerra e, em última instância, a definição da identidade europeia - ganhou o prémio de realização na última edição do IndieLisboa.

AGORA ESTAMOS SOZINHOS - Duas personagens à deriva num cenário apocalíptico: uma proposta de variação sobre um dispositivo clássico da ficção científica, com Peter Dinklage e Elle Fanning nos principais papéis - recebeu um Prémio Especial do Júri no Festival de Sundance.

MANDY - Filme de terror realizado por Panos Cosmatos, tem sido apontado como uma proeza especial no interior da carreira de Nicolas Cage: o actor interpreta uma personagem que faz frente a uma seita religiosa particularmente violenta. Tem uma das derradeiras bandas sonoras compostas pelo islandês Jóhann Jóhannsson (1969-2018).

PESQUISA OBSESSIVA - Título original: Searching. É a primeira longa-metragem de Aneesh Chaganty, cineasta americano de ascendência indiana: nela se narra a odisseia de um pai que tenta obter pistas para encontrar a sua filha desaparecida, para tal utilizando informações disponíveis no seu computador - também distinguido em Sundance, com o Prémio Alfred P. Sloan (para obras sobre temas científicos ou tecnológicos).