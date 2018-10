"É difícil pôr em palavras o que o dia de hoje significa para mim. Há 20 anos o mundo ouviu a minha música pela primeira vez! Tanta coisa aconteceu desde então.... mas o que eu queria mesmo era agradecer aos meus fãs maravilhosos que me têm apoiado desde o primeiro dia." Foi com estas palavras a cantora Britney Spears assinalou ontem os 20 anos do lançamento de Baby One More Time, o seu primeiro single:

Britney Spears tinha apenas 16 anos quando apareceu vestida de colegial no videoclipe de Baby One More Time. O tema chegou a número 1 em 18 países e Britney tornou-se um sucesso global, com êxitos como Toxic, Woomanizer e Oops!... I did it again.

Foi o primeiro êxito do "pop millenial", disseram os críticos mais tarde. Numa altura em que a música feminina era dominada por grandes estrelas como Madonna, Whitney Houston, Mariah Carrey, Alanis Morrisette ou Celine Dion (aquele foi também o ano de My Heart Will Go On), apareceu esta miúda, com a sua voz rouca, a falar diretamente aos jovens. "A canção é sobre aquele stress por que todos passamos na adolescência", explicou Britney Spears numa entrevista recente ao The Guardian. "Eu sabia que era uma boa canção. Era diferente e eu adorava-a."

"Uma canção que parece simples não é simples de fazer. Tem de se ter cuidado para não adicionar mais do que aquilo que a canção precisa", explicou o compositor e produtor Max Martin.

Depois de vários altos e baixos, na carreira e na sua vida pessoal, Britney Spears, atualmente com 36 anos anunciou que vai voltar a atuar em Las Vegas a partir de fevereiro do próximo ano, depois do sucesso do espetáculo Piece of Me que teve 248 apresentações entre 2013 e 2017.