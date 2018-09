117 anos de história numa praça em festa

O triunfo do Aposento da Moita

É uma das mais importantes feiras taurinas do país e está prestes a arrancar em Vila Franca de Xira, com a corrida de dia 30 na Praça de Toiros Palha Blanco, que comemora este ano o 117º aniversário, a dar o mote para o início de uma das mais importantes feiras taurinas do país. A Feira de Outubro dura depois entre os dias 4 e 14 desse mês, estando marcadas mais duas importantes corridas e uma novilhada.

A Corrida de Aniversário, marcada para as 17.00 do dia 30 (domingo), significa o regresso das corridas mistas à centenária praça. O cartel é composto pelos cavaleiros João Moura e João Telles e pelos matadores António João Ferreira e Nuno Casquinha. Vão lidar toiros das ganadarias David Ribeiro Telles e Falé Filipe. Os forcados são de Santarém e de Vila Franca de Xira.

Os festejos da Feira Taurina de Outubro arrancam no feriado de dia 5, com a mítica praça a receber nova demonstração de cultura taurina. A tarde é dedicada aos que vão ser o futuro desta arte. Os cavaleiros Mara Pimenta e Ricardo Cravidão e os novilheiros Jesus Rivero, João d'Alva, Álvaro Burdiel e Joan Marín vão mostrar o que valem, perante toiros da ganadaria Mata-o-Demo. Os forcados são os da casa - Amadores de Vila Franca de Xira.

Os grandes momentos de evocação da tauromaquia nacional estão guardados para dias 7 e 9 de outubro. No domingo realiza-se o concurso de ganadarias, no qual vão estar na arena toiros de Veiga Teixeira, Dr. António Silva, Passanha, São Torcato, Higino Soveral e Silva Herculano. Serão lidados por Manuel Telles Bastos, Francisco Palha e Luís Rouxinol jr. Os forcados chegam do Ribatejo, de Alcochete e dos Açores.

O grande final acontece na terça-feira, dia 9, quando entrarem na arena da Praça Palha Blanco dois dos melhores da atualidade. Num verdadeiro mano a mano, os cavaleiros António Palha Ribeiro Telles e Diego Ventura vão lidar toiros das ganadarias Palha, Prudêncio e Cortes Moura. A noite ficará ainda marcada pela mudança do cabo nos amadores de Vila Franca de Xira.

Os bilhetes já estão disponíveis na bilheteira oficial, na Tertúlia o Estoque, junto ao mercado Municipal de Vila Franca de Xira, na Agência Arena, no Quiosque Página Fresca e nos sites www.ticketline.pt e www.tauronews.com . Com o Cartão Aficionado, o desconto terá um desconto de 10%.