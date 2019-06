61% a afirmar não gostar do cinema feito em Portugal

Como atingir 1 milhão de espetadores no cinema português? Foi este o mote de um debate que encerrou a 4ª edição dos Encontros do Cinema Português ontem ao fim da tarde, uma iniciativa da NOS que mostra à indústria os próximos filmes do cinema português. Num painel que incluía produtores como Luís Urbano, Pandora da Cunha Telles e o presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), Luís Chaby Vaz, procurou-se encontrar soluções para o preocupante declínio dos espetadores do cinema português.

O debate moderado pela diretora da NOS, Susanna Barbato, foi sempre muito diplomático e ancorou-se num estudo de mercado com resultados de pesadelo. Estudo esse feito "online" e onde os inquiridos afirmaram em números esclarecedores o seu abandono às salas onde se exibe cinema nacional, com cerca de 61% a afirmar não gostar do nosso cinema. Seja como for, a meta do 1 milhão, por muito utópica que pareça, não esteve longe de acontecer em 2015, ano em que só o remake de O Pátio das Cantigas, de Leonel Vieira, fez mais de 600 mil espectadores.

Nesta iniciativa, a boa notícia foi a criação de uma sala de cinema em Lisboa da NOS exclusiva para cinema português. Uma aposta de Pedro Mota Carmo, homem forte do império das salas multiplex da exibidora NOS, que revelou que nessa sala vai haver espaço permanente para o documentário, a curta-metragem e o debate.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No que às ideias lançadas no debate diz respeito, Luís Urbano, da O Som e a Fúria, referiu que um dos problemas para o agravamento da descida dos números do cinema português prende-se com um sistema de fomento à produção sempre instável: "O estado de precariedade na produção torna difícil o trabalho das produtoras. Esse tecido de produção só vai crescer com o aumento da produção. Mas o problema é crónico".

Opinião também partilhada com outros dos participantes, inclusive o diretor da RTP, José Fragoso: "Não há fórmulas nem milagres para aparecerem agora dois ou três filmes que com receitas somadas cheguem ao 1 milhão de bilhetes. O que é preciso é cada vez os realizadores terem mais oportunidades para se enganarem para depois poderem fazer melhor". Fragoso salientou que este ano as estreias em televisão de cinema português na RTP já fizeram mais de 1 milhão de telespetadores.

Também Pandora da Cunha Telles, da Ukbar Filmes, foi explícita na necessidade de surgirem mais longas-metragens no mercado: "para haver um aumento da taxa do cinema português no mercado de exibição, têm de ser feitas mais longas", lembrando ainda que é necessário que as políticas de apoio à produção tenham mais estabilidade e a sua estratégia seja levada a cabo a longo prazo.

O discurso moderado de Luís Chaby Vaz mencionou a palavra "preocupação" face ao divórcio com o público, mas lançou um apelo: "é preciso tentar que funcione a diversidade de filmes no cinema português e que haja capacidade para contar histórias capazes de criar uma relação com o público".

Fora do painel, Paulo Branco, produtor mais veterano presente na plateia de convidados, quis falar e lançou algumas ideias fortes, pondo em causa o estudo de mercado apresentado e alertando para a necessidade do mercado de exibição ter mais diversificação para o público: "Deixou de existir um outro lado na exibição dos filmes para além dos multiplexes. Tem de haver uma outra maneira do cinema ser mostrado, não pode ser só os multiplexes! Eu já desisti. O público hoje encontra apenas uma uniformização, já não há espaço para um outro lado! Talvez possa ser um bom investimento a NOS pagar 5 euros a cada espetador para ir ver filmes portugueses a fim de se chegar à marca de 1 milhão...". Branco lembrou que deixou de haver um público amplo para cineastas europeus como Kusturica, Almodóvar ou Nanni Moretti.

Desfile de novos filmes

Das muitas dezenas de trailers e pitchings feitos pelos produtores portugueses, destacamos alguns filmes:

Bruno Aleixo - O Filme, de Pedro Santo e João Moreira

(primeiro trimestre 2020)

O fenómeno da net, rádio e televisão de cabo tem direito a um filme que nasceu com o orçamento do ICA para telefilmes. Mas a verdade é que a O Som e a Fúria acredita que Bruno Aleixo - O Filme é fenómeno também para o cinema e Luís Urbano, o produtor, ontem deu a entender que a estreia mundial do filme poderá acontecer num festival brasileiro. O sujeito rabugento de Coimbra com ares de urso de peluche e cachorrinho é aqui o protagonista, embora não faltem os comparsas Busto, Homem do Bussaco e Renato Alexandre. A história anda à volta de um projeto de cinema encomendado por uma produtora a Bruno. Ora, Bruno é preguiçoso e imagina atores como Gonçalo Waddington, José Raposo, Fernando Alvim ou Rogério Samora para serem os protagonistas num exercício de multi-géneros cinematográficos. Pelos excertos, é quase garantido que o humor iconoclasta desta dupla de Coimbra mantém-se ao mais alto nível.

Primeira Idade, de Alexander David

(sem data de estreia)

Há uma ilha que pode ser imaginada. Ouvimos um narrador que pode ser um monstro. Nessa ilha, uma série de crianças estão presas a um mistério. Mas nesta obra de estreia do ator Alexander David todas as possibilidades decorrem de um princípio de incógnita. Primeira Idade, pela amostra de ontem, é um "thriller" sobre a infância e os seus mistérios. Os excertos deixam antever uma obra autoral com cuidados estéticos. No mínimo é fiável dizer-se que é um filme que nos deixa água na boca. Joana Ribeiro e Ágata Pinho são as únicas atrizes adultas do elenco. Nesta fase, a produtora de Primeira Idade, precisamente A Primeira Idade, está ainda em fase de tentativa de arranjar fundos para a pós-produção.

Patrick, de Gonçalo Waddington

(primeiro semestre de 2020)

A estreia na realização de outro ator, Gonçalo Waddington. O filme está ainda em fase de acabamentos mas promete muito pelas imagens mostradas. A história de um jovem chamado Patrick que poderá ter sido uma criança portuguesa vítima de tráfico humano alguns anos antes. Pontuado pela música de Bruno Pernadas, Patrick parece mostrar um realizador capaz de criar módulos dramáticos singulares. Tem tudo para fazer o circuito dos melhores festivais internacionais.

Tony, de Jorge Pelicano

(25 de Julho)

Depois de Variações, o "biopic" de António Variações, o documentário sobre Tony Carreira parece ser o candidato a "blockbuster" mais forte desta fornada de filmes portugueses. Um objeto para os fãs do cantor popular com acesso inédito aos bastidores de um músico que aqui assume questões sensíveis como a vida privada, a fama, as acusações de plágio e o eventual cessar de funções. O filme é supostamente uma encomenda do próprio Carreira ao realizador de Até que o Porno nos Separe. Pelo trailer, supõe-se ser um documentário emocional para agradar até quem não é fã do cantor.

#Semfiltro, de Joana Alves

(sem data)

Uma comédia descrita pela realizadora como um documentário falso, um "mockumentary" sobre duas amigas que tentam singrar na vida depois de acabarem os estudos. Uma equipa de filmagens filma-as diariamente para tentar relatar as dificuldades de uma geração. Pelos excertos mostrados, esta produção da BeActive vive de uma comicidade muito geracional e capaz de fazer eco com um público mais jovem. O elenco inclui também "influencers" jovens do digital. O filme está ainda em fase de rodagem...

A Herdade, de Tiago Guedes

(estreia a 19 de setembro)

Provavelmente, o filme que causou melhor impressão nestes Encontros. Um épico centrado numa herdade de uma família da margem sul do rio Tejo dos anos 1940 até aos nosso dias, apanhando a Revolução dos Cravos. Um projeto nascido da pena do escritor Rui Cardoso Martins e do próprio Tiago Guedes, cineasta que este ano no IndieLisboa já tinha tido um pequeno grande triunfo, Tristeza e Alegria na Vida das Girafas (igualmente bastante aplaudido ontem nesta sessão de pitching e com estreia marcada para outubro). Albano Jerónimo, Victoria Guerra e Sandra Faleiro são os protagonistas de um filme que talvez ajude os portugueses a perceber o que é isso de ser português...Paulo Branco, o produtor, na apresentação, mostrou-se particularmente orgulhoso e garantiu que quem já viu não sente a duração (2.44m). Estará aqui um acontecimento do cinema português?

Surdina, de Rodrigo Areias

(sem data)

Cinema feito em Guimarães por um dos realizadores portugueses mais ativos, Rodrigo Areias, vimaranense convicto que esteve nestes encontros também a apresentar o belo documentário Hálito Azul. Com esta ficção, conta uma história filmada em Guimarães que junta atores como Ana Bustorff e António Durães e que fala de gente adulta que ainda se apaixona. É escrito por Valter Hugo Mãe e nas cenas mostradas parece transmitir um jogo de afetos irresistível. Além do humor sereno, deu também nas vistas a música de Tó Trips, o músico dos Dead Combo. Não será certamente para fazer milhões de espetadores mas é um exemplo de uma resistência de um cinema português fiel para quem ainda quer ver cinema sem pipocas...