INOVA+ coordena novo projeto de 4 M€ de apoio ao ecossistema musical europeu

A INOVA+ anunciou esta quarta-feira, Dia Europeu da Música, que vai implementar um projeto de quatro milhões de euros de apoio ao ecossistema musical europeu denominado de LIVEMX, num consórcio com a Live DMA e a European Music Exporters Exchange (EMEE).

O projeto cofinanciado pela União Europeia tem como objetivo "fomentar um setor musical mais diversificado e sustentável na Europa".

"Uma parte central do projeto é o regime de financiamento de vanguarda concebido para dar resposta a necessidades muito específicas do ecossistema musical europeu. O projeto prevê a aplicação de 4 milhões de euros de financiamento em cascata e apoiará 90 beneficiários do setor da música com subvenções e ações de reforço de capacidades", afirma o comunicado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A consultora portuguesa pretende apoiar através do projeto várias áreas temáticas, nomeadamente: a "Exportação de Música", "Locais de Música ao Vivo" e "Circulação e Participação Digital".

"A nossa experiência na gestão deste tipo de projetos, combinada com o trabalho distintivo dos nossos parceiros, mereceu o reconhecimento da Comissão Europeia e a confiança na gestão do LIVEMX. Estamos todos empenhados no cumprimento da nossa missão de reforçar o sector musical europeu, promovendo oportunidades com valor acrescentado para os vários agentes do sector", disse Sara Brandão, Head of International Policies Unit da consultora.

A INOVA+ pretende lançar ao longo do projeto três convites, sendo um deles ainda em 2023, à apresentação de propostas para profissionais do setor musical, que visa incentivá-los a assumir um papel de liderança na resposta aos desafios imediatos deste setor.

LIVEMX é segundo projeto coordenado pela INOVA+ na área da recuperação do setor musical, que já lidera o MusicAIRE desde 2021, em conjunto com o European Music Council (EMC), apoiando mais de 50 beneficiários com subvenções no valor de 2 milhões de euros.