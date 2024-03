Iniciativas em todo o país celebram Natália Correia no centenário da escritora

A inauguração das exposições dedicadas ao acervo que legou aos Açores, a evocação no Parlamento, onde foi deputada, o colóquio na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o programa definido para o município de Lisboa fazem parte das iniciativas que assinalam o centenário do nascimento de Natália Correia.