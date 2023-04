IndieLisboa- Todo o novo cinema português

Ainda podem haver festivais com causas. O Indie que o diga. Nesta edição número 20 o festival da capital aposta numa mistura entre um olhar de risco e o de observatório puro e duro. Talvez mais do que nunca, o casamento entre o cinema experimental e o do realismo contemporâneo parece natural. Um equilíbrio que na teoria pode criar pontos de programação orgânicos. Nesta entrada na maioridade, o Indie continua a não percorrer o caminhos dos "greatest hits" dos festivais internacionais, mesmo quando não se faz rogado e inclui pérolas como Enys Men, de Mark Jenkin ou Pearl, de Ty West.

Na competição, cartada forte para títulos mais próximos do documentário e do experimental, títulos sem cabeçalho de currículo. São longas que pedem o habitual: uma vontade de descoberta e de contínua exploração de novas linguagens. Filmes onde se sente uma audácia de jovens cineastas, algures entre um gesto de corte e de militância. Ainda assim, cabe lá Le Barrage, do artista Ali Cherri, esse sim já com forte rasto de aclamação em outros festivais internacionais, ou o badalado Rodeo, de Lola Quivoron, uma espécie de irmão gémeo de Titane, neste caso centrado no mundo underground das corridas urbanas de motos.

Como sempre, as sessões mais procuradas vão dar ao cinema português. Uma fornada que à partida parece forte e com uma diversidade sem nada a apontar. Exemplo feliz disso é a estreia nacional do díptico Mal Viver/ Viver Mal, de João Canijo, que este sábado será mostrado como não o irá ser depois na estreia comercial: sessão única dos dois filmes. É assim que faz sentido esta visita a um hotel de família no norte do país. O Urso de Prata -- Prémio do Júri de Berlim 2023 é um empreendimento que sustenta o método Canijo -- construção do argumento com os atores. Os dois filmes vistos de seguida trazem consigo um pedido de cumplicidade voyeurística com o espectador. Desta forma, as lágrimas e suspiros destas mulheres tóxicas perturbam ainda mais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em sessão especial haverá uma estreia mundial relevante: Primeira Obra, a primeira obra do veterano Rui Simões, mais conhecido pelo seu trabalho no cinema documental. Será já este domingo e a intriga abarca o mais famoso documentário do realizador, Bom Povo Português, de 1980. O protagonista é Zé Bernardino, também cineasta e um dos atores nacionais com mais cinema no seu rosto.

Depois da presença em alguns festivais desde 2022, Índia (passagem única a 3 de maio), outra estreia na realização, a de Telmo Churro, argumentista e montador dos melhores filmes de Miguel Gomes. Uma história sobre turismo e outros desastres do coração numa Lisboa com o convívio de múltiplas gerações. Outro prato forte nas longas é o muito recomendável Cidade Rabat, de Susana Nobre, vindo do Fórum da Berlinale. A cineasta do coletivo Terratreme monta um retrato feminino de uma assistente de produção de cinema a viver uma crise existencial após a morte da mãe. Cidade Rabat tem uma admirável segurança de estilo e uma melancolia muito verosímil. Para conferir dia 1 na Culturgest.

Em competição, está a estreia na realização nas longas do ator Alexander David, A Primeira Idade (dias 30 e 3), projeto com o tal carimbo de "inqualificável": uma fantasia situada num sítio onde só existem crianças. Tem a presença de duas atrizes mágicas: Joana Ribeiro e Ágata de Pinho.

Nos documentários, curiosidade para perceber o que sai de Rosinha e outros Bichos do Mato (2 e 4 maio), de Marta Pessoa, a cineasta de Donzela Guerreira, desta vez a filmar o "racismo suave" português nascido de uma ideia de enaltecimento do colonialismo lusitano.

Na secção Silvestre, está porventura o filme mais mediático, The Eternal Daughter, de Joanna Hogg, cineasta britânica a filmar um conto fantasmagórico de mãe e filha num hotel rural. Tilda Swinton em dose dupla num filme onde todo e qualquer plano é uma vénia cinéfila. Um tesouro hipnótico para ser exibido a 4 de maio num festival que termina em beleza com The Adults, a comédia nostálgica de Dustin Guy Defa.

dnot@dn.pt