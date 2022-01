"Incertezas da Ómicron" levam a adiamento dos Grammys

A cerimónia dos prémios da música Grammy foi adiada "devido às incertezas da variante Ómicron", adiantou a organização, sem anunciar uma nova data para o evento.

A 64.ª edição dos Grammy realizar-se-ia a 31 de janeiro, na cidade do estado norte-americano da Califórnia, no Crypto.com Arena (antigo Staples Center), com público e com atuações ao vivo.

Num comunicado conjunto com a cadeia de televisão CBS, a Recording Academy afirmou que tomou a decisão de adiar a cerimónia "após uma cuidadosa ponderação e análise com as autoridades locais e estaduais, especialistas em saúde e segurança, comunidade artística e parceiros".

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc - Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2022

"Dada a incerteza em torno da variante Ómicron, realizar o espetáculo em 31 de janeiro é simplesmente muito arriscado. Estamos muito ansiosos para celebrar a maior noite da música numa data futura, que será anunciada em breve", refere a organização.

O músico norte-americano Jon Batiste lidera as nomeações aos 64.º Grammy, os prémios norte-americanos da música, com onze indicações, seguido de Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R., com oito indicações cada.

Jean Batiste, um dos responsáveis pela banda sonora de "Soul", filme de animação da Disney que conquistou o Óscar de Melhor Banda Sonora Original, está nomeado para Álbum do Ano com "We Are" e Gravação do ano com "Freedom", contando ainda com nomeações em categorias de R&B, jazz, clássica, música de raiz americana e vídeo musical.

A longa lista de 86 categorias dos Grammy abrange diferentes géneros musicais, do jazz à música clássica, passando pelo rap, o rock ou o metal, e do gospel aos audiolivros.

Nesta edição, pela primeira vez, a organização aumentou o número de nomeados em algumas categorias de oito para dez. Esta mudança abrange categorias como Gravação, Álbum e Canção do Ano, bem como Artista Revelação.

A lista completa de nomeados, nas 86 categorias, pode ser consultada aqui.