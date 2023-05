Imagens e sons portugueses

Subitamente, deparamos com uma estreia cinematográfica (entenda-se: uma primeira longa-metragem de um autor português) que fala para o nosso presente com a sensibilidade e a inteligência de um olhar que não é banalmente programático, não procura o fausto pueril de uma celebração mediática de um "tema" ou uma "mensagem" -- apenas um olhar... atento. Atento a quê? Ao valor intrínseco daquilo que faz o cinema: imagens e sons. Chama-se Vadio, foi escrito e realizado por Simão Cayatte, com produção da Ukbar Filmes (de Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola), em associação com duas empresas estrangeiras, uma francesa, outra polaca.

Vadio contém mesmo aquilo que me atrevo a designar como uma crítica severa a um lugar-comum de muitos filmes contemporâneos (portugueses ou não). A saber: a utilização gratuita, maneirista e redundante das filmagens com a câmara à mão.

Não que tal solução suscite qualquer tipo de dúvida ou suspeição -- recuemos a 1963 e observemos o misto de elegância e perturbação com que Jean-Luc Godard aplica a câmara à mão no filme Os Carabineiros. Acontece que, hoje em dia, com frequência, compreendemos que o uso e abuso da câmara à mão decorre do facto de os filmes não resultarem de qualquer olhar consistente sobre o espaço, nem darem qualquer valor ao tempo, quer dizer, à questão fulcral da duração.

Pois bem, pode dizer-se que a primeira regra visual da dramaturgia de Vadio decorre de uma energia eminentemente física: trata-se de seguir um corpo e, nessa medida, de "colar" o olhar da câmara (à mão, precisamente) às atribulações da respectiva personagem. Chama-se André, descobrimo-lo através de uma vibrante composição do também estreante Rúben Simões, e vive, algures no Alentejo, num limbo afectivo sem solução: ajuda o pai nas tarefas de perfuração de terrenos para encontrar água, mas o negócio está minado por conflitos de dinheiro que levam o pai a desaparecer... No essencial, Vadio é a história da relação de André com Sandra, uma professora sua vizinha em que ele vê, ou quer ver, uma figura protectora, não pressentindo as convulsões, bem diferentes, também dramáticas, que a afectam.

Na personagem de Sandra, Joana Santos surge como um pequeno grande milagre de composição. As nuances emocionais da sua presença definem uma figura irredutível, resistente a todos os clichés (femininos ou feministas) que, nos tempos que correm, servem muitas vezes de "caução" à mediocridade de projectos que apenas procuram recolher as boas graças do ruído mediático em que vivemos -- ou somos obrigados a viver.

E não é todos os dias que no cinema (português ou não) podemos deparar com um filme que não se serve das suas personagens -- antes existe para as servir, quer dizer, para investigar os seus gestos, palavras e silêncios, sabendo respeitar a verdade humana que transportam. Nesta perspectiva, talvez se possa dizer que Vadio possui a energia de um realismo do nosso tempo que não ignora a depuração herdada dos clássicos.

