Ilustrador André Carrilho distinguido com cinco prémios, dois deles devido a trabalhos publicados no DN

André Carrilho: "A pressão de uma multidão enfurecida nas redes sociais é muito maior do que antes"

O ilustrador português André Carrilho foi galardoado com cinco prémios na 63ª competição anual da Society of Illustrators, evento internacional realizado em Nova Iorque, organizado pela associação de ilustradores mais antiga dos EUA.

Entre os prémios incluem-se duas medalhas de ouro, uma das quais referente a um cartoon publicado no DN, "NBA contra a violência policial", no âmbito dos protestos nas ruas dos EUA depois de um agente da polícia ter disparado sete vezes nas costas do afro-americano Jacob Blake. A outra medalha de ouro diz respeito a um livro infantil.

Outro cartoon publicado no DN, subordinado ao tema "Racismo Sistémico", foi selecionado para a exposição e livro com os melhores trabalhos do mundo.

Um reconhecimento internacional que o ilustrador agradece. "Estou muito contente, é a primeira vez que ganho uma medalha de ouro nesta competição internacional", afirmou André Carrilho, que agradeceu ainda a oportunidade de fazer um trabalho de que se orgulha.