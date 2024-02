exclusivo Cultura

Hugo Gonçalves: "Sinto uma dívida de gratidão para com as pessoas que fizeram o 25 de Abril"

Nasceu dois anos depois do 25 de Abril mas sente como seu o movimento militar que conduziu à democracia. No seu novo romance, Revolução, o escritor e argumentista Hugo Gonçalves conta a história de uma família portuguesa no turbilhão de acontecimentos que mudaram o país.