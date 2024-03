"Houve uma política cultural própria da Guerra Fria, como é evidente"

Aos 72 anos, o compositor António Pinho Vargas, de Vila Nova de Gaia, acaba de lançar um disco, Lamentos, com três peças, de 2015 a 2019, gravadas em maio último no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Motivo para uma conversa com o DN sobre a influência da política na música, as opções dos programadores culturais e os efeitos da pandemia.