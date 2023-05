Homem invade casa do ator Benedict Cumberbatch com uma faca

Um homem armado com uma faca invadiu a casa do ator britânico Benedict Cumberbatch, em Londres. Jack Bissell, um ex-chef de cozinha do The Beaumont Hotel, um hotel de luxo de cinco estrelas, arrombou o portão de ferro da moradia, cuspiu para o intercomunicador e arrancou-o da parede. Posteriormente, aos gritos, ameaçou o ator com uma faca, afirmando querer incendiar a casa. Mas não chegou a conseguir entrar no interior da residência.

"Sei que te mudaste para cá, espero que isto arda", disse Bissell.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a mulher do ator, Sophie Hunter, e os seus três filhos estavam também no local durante o sucedido. Jack Bissel acabou por fugir, mas foi detido pela polícia

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O homem acabou por ser condenado a uma multa de 250 libras (280 euros) e recebeu uma ordem de restrição de três anos que o impede de se aproximar do ator e da família.

Benedict e Sophie ficaram aterrorizados e terão ficado muitas noites sem dormir, disse uma fonte ao Daily Mail.

O caso foi levado a tribunal no passado dia 10 de maio, mas só agora foi tornado público pela imprensa britânica.

O ex-chef já tinha cadastro na polícia por roubo, crime de ordem pública, posse de drogas e advertências por crimes contra propriedades.

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch, 46 anos, é um ator britânico conhecido pelos seus papéis em filmes como Sherlock Holmes e como Stephen Strange/Doutor Estranho no Universo Cinematográfico Marvel.