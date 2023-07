Hollywood - O cinema não segue dentro de momentos

Não são as vedetas e os melhores atores no sistema de Hollywood a sentir mais na pele todo este aparato da greve contra os estúdios e as plataformas. Uma greve que juntamente com a paralisação dos argumentistas ameaça uma escalada de caos e de consequências graves para o cinema americano nos próximos tempos. A nível de acting, os grandes interessados em lutar pelos direitos de imagem e da sua exploração futura são sobretudo os atores de elenco e aqueles cuja subsistência não é um ponto garantido. Ainda assim, nesta altura, a onda de apoio e de união por uma luta comum tem sinais de unanimidade. Mesmo os atores de maior peso têm vindo a público vincar o seu apoio à causa, eles que também lucram nessa questão de reclamarem perante a ameaça da própria Inteligência Artificial (IA) e, claro, exigir royalties maiores quando os seus trabalhos girarem pelo circuito das plataformas. Foi isso que se verificou com o elenco de estrelas de Oppenheimer, de Christopher Nolan, que na antestreia em Londres saíram da sala em manobra de protesto. E convém lembrar que lá estavam nomes como Emily Blunt, Matt Damon ou Robert Downey Jr, precisamente nomes habituados a contratos milionários.

Outra das consequências desta greve que pode durar é prejudicar os filmes que, entretanto, vão chegar aos ecrãs. Está já confirmado que o Sindicato dos Atores considera trabalho a promoção dos filmes juntos à imprensa. Blockbusters como The Equalizer 3 - O Capítulo Final, com Denzel Washington, Gran Turismo, com David Harbour, ou Mansão Assombrada, com Owen Wilson, correm o risco de ficar mais invisíveis sem as habituais entrevistas e press tours. E o mesmo vai acontecer com as novas séries da HBO Max, Apple Tv ou Netflix. Uma situação que afeta tudo e que pode vir a reforçar o poder dos atores.

A situação deverá também prejudicar os grandes festivais que se advinham. São muitos os analistas que preveem um Festival de Toronto menos mediático e a Mostra de Veneza sem o glamour habitual da carpete vermelha, embora os atores europeus possam tirar partido da situação e ganhar protagonismo.

Aconteça o que acontecer, este braço de ferro entre Hollywood e os grandes estúdios pode causar danos irreversíveis, sobretudo no que toca à balança dos poderes. Jessica Chastain, atriz oscarizada, já veio a público garantir que a guerra vai ser levada até ao fim e que é tempo de Hollywood ser mais generosa com os atores. Tudo isto numa altura em que o sistema não precisava de mais esta crise, sobretudo quando os números das bilheteiras ainda estão a recuperar após os efeitos da pandemia, mesmo apesar dos animadores recordes globais conquistados por Missão Impossível: Ajuste de Contas - Parte 1, (só em Portugal mais de 100 mil pessoas viu esta sequela no primeiro fim-de-semana...) alívio para quem temia que o flop de Indiana Jones e o Marcador do Destino pudesse contaminar esta ideia de recuperação dos hábitos de ida ao cinema.

Atores - nos EUA ainda há valor de mercado?

O que significa ser ator em Hollywood? Para além de Tom Cruise e de Brad Pitt, como estamos de atores com valor de mercado? Antes desta greve de mercado, estes eram os nomes que o cinema das majors respeitavam e integravam na sua lógica industrial. Atores cujo nome poderia significar a luz verde para um projeto. Afinal, o cinema americano ainda precisa de atores?

Adam Driver

Numa suposta lista de atores com luz verde em Hollywood, Adam Driver não é o nome mais óbvio, embora a sua cotação de mercado tenha que se lhe diga: foi o vilão Kylo Ren dos últimos Star Wars e tem feito filmes de autor que importam, de Marriage Story, de Noah Baumbach, a Annette, de Leos Carax, passando por loucuras endinheiradas como 65, de Scott Beck e Bryan Woods, e o próximo Ferrari, onde é Enzo Ferrari pelas mãos de um dos maiores génios do cinema, Michael Mann.

Driver é a prova que o cinema não precisa de uma beleza masculina conforme. Para o ano, vamos vê-lo como herói de Megalopis, supostamente o filme de despedida de Francis Ford Coppola.

Robert Pattinson

Eis um exemplo de um ator que circula entre o cinema de indústria e o independente. Robert Pattinson, ator de Claire Denis e de David Cronenberg, aceitou ser Batman na nova encarnação autoral da Warner. Nesta altura, talvez seja a única estrela que consiga escolher todos os projetos. Para além do novo The Batman, de Matt Reeves, tem já pronto Mickey 17, de Bong Joon Ho, novo filme em língua inglesa do cineasta oscarizado de Parasitas. Pattinson é o exemplo de estrela de cinema de novo milénio que não precisa de marketing ou de aparições. Só precisa do seu talento. Um talento tão refinado como magnético.

Zendaya

Uma estrela que Hollywood conseguiu raptar ao mundo da criança da Disney e da música. Por estes dias, Zendaya é a maior referência para uma certa geração nos EUA. Mas será que é isso que vai fazer dela o nome mais bem pago deste jogo? Possivelmente não: a insanidade em relação a Euphoria, série da HBO Max já lá vai, The Greatest Showman é para "cotas" e a franchise Homem-Aranha não a punha no lugar de destaque. Mas, em boa verdade, ela é a versão Beyoncé para o cinema: consegue ser diva e adolescente vulnerável ao mesmo tempo. Mais importante, é sexy de uma maneira que não se compreende: este final de verão vamos vê-la em Challengers, de Luca Guadagnino, onde tem uma ménage-à-trois já muito esperada com Josh O"Connor (o rei Carlos de Inglaterra na série The Crown) e Mike Faist, a revelação de Steven Spielberg no recente West Side Story. Para além de tudo isso, foi em Malcom & Marie, de Sam Levinsom, que mostrou toda a sua transcendência...

Tom Holland

Eis o caso de um ator numa encruzilhada nesta precisa altura, sobretudo a partir do momento em que confessou não gostar da pressão de Hollywood. A estrela de Uncharted e da nova encarnação de Homem-Aranha não tem propriamente a mentalidade para ser uma movie star, falta-lhe a endurance, mesmo quando cumpriu as "obrigações" do estrelato na red carpet e na maneira como geriu o seu romance com Zendaya. As más reações da imprensa à série The Crowded Room e ao filme dos irmãos Russo, Cherry, ditaram tudo a perder: fala-se que está com uma depressão. Afinal, ser popular no cinema americano implica ter uma sanidade mental que é tudo menos duradoura.

Vanessa Kirby

Ela será a carta fora do baralho de Napoleão, de Sir Ridley Scott, cineasta que uma certa crítica odeia mas que o mundo ama por ter provado que o cinema de espetáculo como Thelma e Louise e Alien - O Oitavo Passageiro poderia ser síntese por um desejo de cinema de autor. Nesta visão "maior do que a vida" do imperador francês, Kirby é a imperatriz Josephine. Uma nova transformação de um talento sensual capaz de ser este ícone da História mas também uma divertida vilã da franquia Mission Impossible. Acima de tudo, mais um caso de amor entre uma atração de Hollywood e o cinema europeu.

Mike Faist

Revelação do momento. Foi a descoberta de West Side Story - o seu Riff era um papel secundário mas o carisma deste jovem ator fez com que todos olhassem para ele. Trata-se de um rosto diferente, longe dos estafados good looks que Hollywood pede a uma certa masculinidade fotogénica. Luca Guadagnino será o primeiro a rentabilizar a sua onda em Challangers, onde é um dos pares românticos de Zendaya. Faist apanha a boleia desta sede pela novidade e é um dos protagonistas de um dos mais esperados filmes de 2024, The Bikeriders, de Jeff Nichols, ao lado de Tom Hardy. Espera-se tudo deste rapaz, embora a greve tenha chegado no timing errado...

Timothée Chalamet

Este ano é uma estrela em serviço. Será o protagonista de Duna - Parte 2, de Denis Villeneuve, e um novo Willy Wonka em Wonka, do britânico Paul King. O ator coqueluche Hollywood tem a idade certa mas nunca ainda provou que é capaz sozinho de abrir um filme - Ossos e Tudo, de Luca Guadagnino foi um tiro ao lado nas bilheteiras globais. Vamos perceber o seu alcance de estrela em A Complete Unknown, de James Mangold, onde dará vida a Bob Dylan. Sabe-se que tinha convite de Greta Gerwig para ter uma perninha em Barbie.

Chalamet é também uma chamada de atenção para estes tempos: os símbolos sexuais querem-se frágeis e sem dureza desnecessária...

Joaquin Phoenix

É talvez o nome mais procurado pelos melhores realizadores, de Ari Aster a Paul Thomas Anderson... Joaquin Phoenix, sobretudo depois de Joker, é "o" ator do momento, estando a viver um período particularmente feliz, em especial numa altura em que ainda recebe os ecos do assombroso desempenho em Beau tem Medo. Para breve, pode voltar às correrias dos Óscares em Napoleão, de Ridley Scott, e já tem rodado o novo Joker, Folie a Deux. Prova de que no sistema de Hollywood o verdadeiro grande talento é sempre recompensado, mesmo quando a sua fama antigamente era sinónimo de ator problemático...

Margot Robbie

A australiana está com o seu valor de mercado em alta. Margot Robbie trabalha que se farta e está sempre também nos melhores projetos do cinema autoral de Hollywood, como é agora o caso de Barbie, que fará dela o nome feminino mais rentável. Com a idade certa (sim, ainda é importante a juventude) em Hollywood, 33 anos, está agora com a mesma aura de uma Nicole Kidman nos idos anos 2000. Robbie, além de saber escolher os seus realizadores, tem sido inteligente em recusar as armadilhas dos convites para o cinema da Marvel ou do universo DC...

dnot@dn.pt